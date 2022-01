FMS Perú EN VIVO: todo lo que debes saber sobre la jornada 3 en El Huaralino de este sábado

FMS Perú: luego del batallón entre Vijay Kesh y Stick, ambos MCs buscarán seguir sumando en la jornada 3. | Urban Roosters

Este sábado 22 de enero regresa la liga de freestyle de Urban Roosters, la FMS Perú. La tercera jornada ha sido denominada #FMSLimaNorte y se realizará en el local de El Huaralino Internacional, ubicado en la Panamericana Norte. Un escenario emblemático para géneros como la cumbia, y que por primera vez recibirá un evento de rap.

¿CÓMO VER LA FMS PERÚ?

Puedes seguir el evento EN VIVO en el canal de YouTube de Urban Roosters.

BATALLAS CONFIRMADAS

Estos son los enfrentamientos que se darán este sábado:

Jaze vs. Vijay Kesh

Jota vs. Ghost

Strike vs. Stick

Kian vs. Skill

Lokillo vs. Blaximental

Venti vs. Xplain

Cabe indicar que las dos últimas batallas serán de exhibición. Nekroos por un tema de salud no podrá ser parte de la jornada y se postergará su enfrentamiento contra Black Code. Como reemplazo estará Blaximental, uno de los representantes más virales del rap y trap peruano. Este será su primera participación en el formato FMS, aunque no es ajeno a la tarima de la liga peruana, donde ya tuvo una participación musical en la primera temporada.

Su rival, viene de tierras colombianas, siendo el recién anunciado Lokillo. El carismático freestyler y comediante, tendrá su debut en el formato en tierras peruanas, dándonos una demostración del nivel con el que llegará a la primera fecha de FMS Colombia.

“Soy super fan de la FMS alrededor del mundo y Perú es una de las que más disfruto por su carisma. Creo que hay una cierta relación con la cultura colombiana, estamos ligados a muchas cosas, disfruto el freestyle de muchos de ellos, y los sigo desde la primera edición. Estoy contento de poder hacer una exhibición en Lima donde hasta hoy solo disfrutaba en las pantallas, y ahora podré compartir con varios de esos muchachos de los que soy fan”, le comentó Lokillo a Infobae.

Lokillo habla sobre su participación en la FMS

Jair Wong tampoco podrá estar por un tema de salud y no podrá medirse contra Diego MC. En su lugar estarán Venti y Xplain, representantes de Soporte Alterno y exponentes con experiencia en la escena que prometen dar un gran show.

Como siempre en los tornamesas estará DJ Demandado y animando Metz. El jurado lo conforman Joro, Choque, Fox, HBD y Django. Esta jornada tendrá el midshow a cargo de KG.

Precisamente, en la conferencia de prensa previa al evento, Fox fue consultado sobre su manera de votar. Se sabe que no todos quedan contentos con las decisiones del jurado. El organizador de Raptonda comentó que ha aprendido a valorar todos los estilos, no solo los que le gustan.

“A mí, me gusta la espontaneidad, el flow, pero adecúo mi criterio. Por ejemplo, si alguien rapea mejor, pero el rival cumplió mejor el formato y sumó puntos gana esa persona. Este es un trabajo. Sea o no sea mi favorito, yo los valoro por igual, siempre he buscado medir a todos con la misma vara y no apegarme a un solo estilo”, sentenció.

HORARIOS DE LA JORNADA 3

¿A qué hora empieza? Estos son los horarios de la jornada 3 de la FMS Perú

🇵🇪 16:00 (PE)

🇨🇴 16:00 (CO)

🇦🇷 18:00 (AR)

🇨🇱 18:00 (CH)

🇲🇽 15:00 (MX)

🇪🇸 22:00 (ES)

TABLA DE POSICIONES

Así van los números luego de dos fechas disputadas.

FMS Perú tabla de posiciones tras la jornada 2

Resultados Jornada 2

Diego MC venció a Strike

Jota venció a Black Code tras una réplica

Nekroos venció a Jair Wong tras una réplica

Vijay Kesh venció a Stick

Skill le ganó a Ghost tras una réplica

Kian venció a Jaze tras una réplica

Resultados Jornada 1

Black Code venció a Diego MC tras réplica

Kian venció a Vijay Kesh tras réplica

Stick venció a Jair Wong

Jaze venció a Strike

Jota venció a Skill tras una réplica

Nekroos venció a Ghost

