Lokillo llega a Lima: “La FMS Perú es una de las ligas que más disfruto”

Foto: Instagram @LokilloFlorez

Luego de las primeras fechas en el Parque de la Exposición y en Trujillo, la FMS Perú regresa este sábado 22 a Lima Norte. La tercera jornada de la liga de freestyle que organiza Urban Roosters se realizará en el local de El Huaralino Internacional en la Panamericana Norte.

La jornada tendrá muchas cosas interesantes y algunas sorpresas. Este es el cartel de la fecha 3 de FMS Perú. Siempre con la participación de Metz como host y DJ Demandado a cargo de los tornamesas. En el jurado están HBD, Fox, Joro, Choque y Django.

Jaze vs. Vijay Kesh

Jota vs. Ghost

Strike vs. Stick

Kian vs. Skill

Diego MC vs. Jair Wong

Lokillo vs. Blaximental

Esta última batalla será de exhibición, debido a que por un problema de salud Nekroos no podrá ser parte de la jornada y se postergará su enfrentamiento contra Black Code.

Recordemos que Lokillo es un improvisador y comediante colombiano que tiene una carrera consolidada en radio, televisión y teatro, pero desde el año pasado decidió incursionar en las batallas. Es así como se le recuerda por medirse contra Marithea en la final nacional de Red Bull Colombia. Además, se confirmó que estará en la debutante FMS Colombia este año.

Conversamos con Lokillo a horas de su presentación en la FMS Perú y esto le contó a Infobae.

Muchos no saben, pero ya tienes varios años como improvisador y como comediante.

Llevo 20 años improvisando de los cuales los últimos los he dedicado a hacerlo sobre bases de rap. No lo había hecho competitivamente,pero quienes han asistido a mis shows saben que siempre está presente la improvisación. Antes que comediante, actor, presentador o cualquiera de mis facetas en radio, televisión y teatro, he sido improvisador. Y ahora en la liga más importante del mundo estoy muy contento y con muchas expectativas.

¿Has tenido oportunidad de ver la FMS Perú?

Soy superfan de la FMS alrededor del mundo y Perú es una de las que más disfruto por su carisma. Creo que hay una cierta relación con la cultura colombiana, estamos ligados a muchas cosas, disfruto el freestyle de muchos de ellos, y los sigo desde la primera edición. Estoy contento de poder hacer una exhibición en Lima donde hasta hoy solo disfrutaba en las pantallas, y ahora podré compartir con varios de esos muchachos de los que soy fan.

He estado en Lima en dos oportunidades, y he llenado unos auditorios importantes con mis shows; ahora no voy en calidad de estrella, sino entrar a una escena que es nueva para mí, espero que el cariño sea el mismo.

Lokillo habla sobre su participación en la FMS

¿Conoces algo de tu rival Blaximental?

Desde que me dijeron de la exhibición empecé a verlo, tiene un flow muy bonito y eso le va a sumar a la exhibición. Al ser mi primera exhibición en un país que no es el mío, no sería tan chévere que sea una batalla como las que van a suceder esa noche. En teoría no tenemos esa presión de sumar puntos y debería ser una batalla donde podamos mostrar otras cosas, por ahí los flows, la camaradería, obviamente estaremos debatiendo. Creo que va a ser una batalla musical y será agradable para el público.

¿Qué dirías que le aportas a la escena del freestyle?

Aporto una visión diferente al montarme a los beats, lo hago desde mi experiencia como músico y eso me permite fluir y encontrar figuras melódicas diferentes a las más comunes. En la escena colombiana me voy a diferenciar por eso, mis rimas son consonantes, se me da natural y de repente también cuando he estado ensayando lo que más llama la atención es la manera de pensar diferente, el ataque o una respuesta. Como en ese minuto viral que hubo por ahí con Marithea se ve un poco de eso de cómo puedo interpretar una batalla de otra manera.

¿Se te pasó por la cabeza convertirte en viral en la batalla con Marithea?

Superó mis expectativas, lo que quería era no hacer el ridículo, y muchos en la escena decían que iba a ser un desastre mi participación, que yo soy trovador y no rapero y que no podía hacer una batalla de freestyle. Mi objetivo era sentirme cómodo. En la final quería competir con Marithea, que me parece la representante más importante junto a Valles-T, todo el mundo habla de ella, y quería competir con ella para darme el lujo que si me voy me mido ante la mejor.

Hablando de las críticas, ¿cómo las tomas?

Solo leo comentarios muy buenos, hasta los que no me quieren me aman.

Una vez en la FMS Colombia, sabes que te van a tirar sobre tu carrera como comediante. ¿Cómo lo tomas?

Seguro van a atacarte por el lado de comediante, mira si me critican porque maté a alguien, porque le robé a alguien o porque fracasé, me van a atacar por el éxito, eso se llama publicidad gratis y está bueno.

Hay un caso muy parecido en la escena y es la historia de Franco Escamilla, comediante mexicano que bajo el nombre de Lobo López ha incursionado en las batallas de rap. Sé que son amigos, pero ¿quién ganaría si se enfrentan?

El Lobo López me la pela. (risas) Franco es un gran amigo, lo amo, es mi padrino en México, ha sido un gran apoyo en mi carrera como comediante, los dos estamos felices de lo que nos pasa. Lo felicité por exhibirse en la FMS México, y él me dice que sabía que alguna vez yo iba a estar en la FMS. Siempre me ha visto improvisando y hablando de lo que nos apasiona. Si hay una diferencia entre nosotros es que yo sí vengo de la improvisación. Es mi raíz, mi hábitat. Franco ha estado entrando a este mundo. Cada uno, en su campo, estamos entrando a esta escena.

