Greg Michel se quiebra por dinero de donaciones que no habría recibido: “Me duele por las personas que me apoyaron”

Greg Michel hace unos meses sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. Debido a que no contaba con ningún seguro médico, Sebastián Lizarzaburu hizo un llamado en sus redes sociales para que las personas que quisieran ayudar al modelo belga lo hiciera mediante donaciones de dinero.

Luego de superar este mal momento y con un brazo severamente dañado, el exchico reality se comunicó con un reportero del programa Amor y Fuego para contarle que el ‘hombre roca’ se habría quedado con parte del dinero donado, pues las cuentas que este le había enviado, no le cuadraban.

Sin embargo, al enterarse de las graves acusaciones en su contra, Sebastián Lizarzaburu se comunicó con el magazine de Willax Televisión para dar sus descargos, donde aseguró que todo lo dicho por su examigo era totalmente falso.

Greg Michel tampoco se quedó de brazos cruzados y de inmediato se comunicó con Amor y Fuego para aclarar las cosas, señalando que en todo momento intentó comunicarse con el ‘hombre roca’ para aclarar las cuentas.

“Me pena mucho la situación y que la gente no sepa si todo ha llegado los fondos, si todo ha llegado a mi persona... Me cuesta un poquito hablar, porque de verdad no está linda la situación... Como yo dije, mandé mensaje a producción, que es un amigo mío de diez años, y le dije no quiero declarar, y solo le comenté... Yo intenté comunicarme con Sebastián desde el 15 de diciembre, hasta el día de Año Nuevo que recién me contestó , y le dije: ‘puedes mandarme las cuentas’”, reveló en un primer momento el extranjero.

Asimismo, el exchico reality señaló que personas cercanas a él le dijeron que Sebastián Lizarzaburu habría malgastado el dinero que le debía entregar como parte del donativo. “ Por mensajes que yo he recibido y por las personas cercanas a mí que han hecho el depósitos, la suma no cuadra con los siete mil soles que ha recibido ”.

ROMPE EN LLANTO

En otro momento, Greg Michel no pudo evitar quebrarse al señalar que parte del dinero que se habría quedado Sebastián Lizarzaburu sería un monto que le envió su mamá desde Bélgica para poder ayudarlo en este difícil momento.

Asimismo, el modelo belga lamentó que parte del dinero de las personas que le enviaron a modo de donación, no se haya gastado correctamente, pues él no se habría beneficiado en nada.

“De esos 7 mil soles hubo dinero de mi mamá, de amistades cercanas mías que me han mandado voucher con el nombre de Sebastián y que no cuadra... A mí me duele porque es dinero de mi mamá... y me duele que las personas del Perú me hayan apoyado y no haya llegado bien... No tengo lujos, vivo tranquilamente y no molesto a nadie, y trabajo todos los días con un brazo que no funciona”, sentenció.

Greg Michel no pudo evitar romper en llanto mientras se enfrentaba con Sebastián Lizarzaburu por presuntamente haberse quedado con parte del dinero de las donaciones.

