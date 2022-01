Hernán Barcos: “Si se da la oportunidad de retirarme en Alianza Lima, bienvenido sea”

Hernán Barcos llegó la temporada pasada a Alianza Lima y anotó el gol del título.

Hernán Barcos formó un vínculo grande con Alianza Lima y esto lo ha llevado a cuestionar su decisión en qué club se retirará. Si bien, el ‘Pirata’ tenía definido que lo haría en Liga de Quito, ha manifestado que. si se da la oportunidad, él estaría dispuesto a jugar su último partido en Matute.

“Siempre dije que me quería retirar en Liga de Quito, pero a veces las cosas no suceden como planeas. Alianza Lima es un club que me abrazó cuando más lo necesité y si se da la oportunidad de retirarme aquí, bienvenido sea”, sostuvo para GOLPERU.

¿Por qué retirarse en el equipo ecuatoriano? LDU es el club en donde el delantero argentino permaneció más tiempo, en total fueron cuatro temporadas. Además, es también el lugar donde alcanzó su mejores registros goleadores. En el 2010 anotó 22 goles, mientras que 23 en el 2017. Como si fuera poco consiguió dos campeonatos nacionales y una Recopa Sudamericana.

Sin embargo, la relación entre la institución y el futbolista está rota. A finales del 2021, se rumoreaba que podría regresar al fútbol de Ecuador pero esto fue desmetido tajantemente por el directivo de Liga de Quito. Es más se tomó el tiempo de dejarle una ‘chíquita’ al atacante, esto por lo que ocurrió años anteriores.

“Las redes sociales sueltan mucha especulación. LDU necesita renovarse constantemente.Barcos ya es pasado y le gusta decir cualquier cosa en redes y en prensa que no van con los hechos de lo que pasó”, señaló Esteban Paz para el portal Fútbol Ecuador.

SU RELEVANCIA EN ALIANZA LIMA

El ‘gaúcho’ volvió a destacar en el Perú. Llegó y recibió comentarios negativos por parte de la prensa. Sin embargo, eso le sirvió de motivación para hacer una de sus mejores campañas. 12 goles y ocho asistencias lo consagraron como el mejor en Alianza y en el campeonato local. Además, fue el autor del único gol de la definición por el título.

“Es más el día que yo llegué a Lima, estaba viendo un canal de televisión y justo hablaron de mí, me mataron. No sé quien fue, pero tengo un ‘print’ de la foto de la tele”. “No había jugado ni un partido, ni había entrenado y le digo a mi esposa: “Tranquila mi amor, esto es así. De acá a poco empiezan a hablar mejor o me siguen matando”. Uno no se puede dejar influenciar por los comentarios”, contó el jugador íntimo.

El experimentado jugador ha demostrado ser importante en la cancha, pero también en el camerino. Sumó mucho para los jóvenes y esta vez se refirió a Beto Da Silva, quien regresó a Alianza Lima después de estar cedido en la Universidad César Vallejo. Él lo defendió y destacó su gran futuro.

“Beto lo conocí ahora personalmente, pero ya lo conocía del fútbol. La verdad que es un gran jugador que entre todos tenemos que darle un poquito de confianza. Hablando con él, sabe lo que la gente piensa, pero yo creo que él tiene cosas para darle a Alianza. Ojalá tenga la posibilidad de demostrarlo y está trabajando bien. Esperemos que este año sea de él”.

Alianza Lima afrontó un amistoso con la agremiación y terminó con un resultado a favor en el estadio Alejandro Villanueva. Hernán Barcos fue el encargado de poner el único tanto del encuentro desde el punto de penal.

