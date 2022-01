Programación de partidos de hoy, jueves 20 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Sigue todos los encuentros futbolísticos del día de hoy.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Para los hinchas de la blanquirroja hoy es un buen día, ya que la selección peruana se enfrentará contra su similar de Jamaica en un partido amistoso como parte de preparación previa a los encuentros que vienen por las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo será en el Estadio Monumental con un aforo del 30%.

Amistosos Internacionales

8:00 p.m. Perú vs. Jamaica – Movistar Deportes 3 y 703, Latina

Asimismo, hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continúa hoy la tercera jornada de la fase de grupos. Uno de los partidos más esperados es el de Costa de Marfil vs. Argelia. Hoy termina la fecha 21 de LaLiga con el duelo entre Getafe vs. Granada.

Además, hoy continúa los octavos de final en la Copa de Italia, y la Copa del Rey en España. Los duelos más esperados son los de Elche vs. Real Madrid por la Copa del Rey y en la Copa Italia sólo habrá un partido hoy entre Roma vs. Lecce. Hoy también tendrá lugar la segunda semifinal de la Carabao Cup de Inglaterra entre Arsenal vs. Liverpool.

En Latinoamérica el fútbol mexicano, colombiano y argentino son los que que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX y la Liga Expansión MX, además de los encuentros en la Liga BetPlay y en el Torneo de Verano. En los torneo mexicanos sólo habrá un encuentro en cada uno: Atlético de San Luis vs. Juárez en la Liga MX y Tapatío vs. Venados en la Liga Expansión MX. Mientras que en el campeonato colombiano y argentino los encuentros más esperados son entre América de Cali vs. Envigado por la Liga BetPlay y el de Boca Juniors vs. U. de Chile por el Torneo de Verano.

Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Costa de Marfil vs. Argelia – Star +

11:00 a.m. Sierra Leona vs. Guinea – Star +

2:00 p.m. Gambia vs. Túnez – Star +

2:00 p.m. Mali vs. Mauritania – Star +

LaLiga - España

1:00 p.m. Getafe vs. Granada

Copa del Rey - España

1:00 p.m. Elche vs. Real Madrid – DirecTV Sports 610 y 1610

3:30 p.m. Athletic Club vs. Real Sociedad – DirecTV Sports 610 y 1610

Carabao Cup - Inglaterra

2:45 p.m. Arsenal vs. Liverpool – Star +, ESPN

Copa de Italia

3:00 p.m. Roma vs. Lecce

Liga BetPlay – Colombia

6:00 p.m. Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga

8:05 p.m. América de Cali vs. Envigado

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Tepatío vs. Venados

Torneo de Verano - Argentina

7:00 p.m. Boca Juniors vs. U. de Chile – Star +

Liga MX - México

10:00 p.m. Atlético San Luis vs. Juárez

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, DirecTV Sports en los números 610 y 1610, Movistar Deportes en los canales 3 y 703 y Latina.

SEGUIR LEYENDO