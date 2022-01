Sebastián Lizarzaburu responde a Greg Michel tras acusarlo de quedarse con donaciones: “Es un malagradecido”

Sebastián Lizarzaburu respondió fuerte y claro a Greg Michel. (Foto: Instagram)

Sebastián Lizarzaburu decidió pronunciarse tras las graves acusaciones que hizo Greg Michel en su contra. De acuerdo al modelo belga, el ‘hombre roca’ se habría quedado con parte del dinero de las donaciones que recaudó para suplir sus gastos médicos.

Tras revelarse dicha información, la pareja de Andrea San Martín se comunicó con el programa Amor y Fuego para responderle a quien consideraba uno de sus mejores amigos.

Para ello, Sebastián Lizarzaburu primero le envió a Rodrigo González diversos comprobantes y estados de cuenta para probar que tiene el registro de todos los envíos de dinero que recibió en su cuenta bancaria.

“ Él tiene todo, sabe todo lo que hice por él que nadie más lo hubiera hecho. Salvarle la vida, lograr un traslado imposible, pagar cuentas, sacarle un seguro . Con él no tengo ningún problema”, expuso.

Asimismo, Sebastián Lizarzaburu reveló la razón por la que ofreció su cuenta para que se hicieran las donaciones, esto pese a que existían otras dos cuentas bancarias para este mismo fin.

“ La gente me decía que no conocían a estas personas (las dueñas de las cuentas bancarias) y me pidieron que ponga la mía para que las donaciones tuvieran más respaldo y credibilidad”, indicó.

De otro lado, el ‘hombre roca’ llamó malagradecido al modelo belga por poner en duda su apoya incondicional cuando estuvo en coma tras el accidente, asegurando que lo consideraba como un hermano.

“ A mí me parece que es un malagradecido por el simple hecho que está cuestionando todo lo que hice yo por él. Yo a él, la gente sabe, que a él le he dado comida, casa cuando ni siquiera tenía donde caerse muerto durante muchos años. A él yo si lo consideraba un hermano”, sentenció.

Sebastián Lizarzaburu respondió fuerte y aclaro a Greg Michel, quien lo acusó de quedarse con parte del dinero de las donaciones.

NO VOLVERÁ A AYUDAR A NADIE

Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta de Instagram para señalar que no volvería a ayudar a nadie públicamente, pues no desea volver a tener problemas de dinero con nadie tras las acusaciones que hizo Greg Michel en su contra.

“Por mi lado, en todo momento fui claro, mostré todo y cumplí siendo amigo públicamente, pero sobre todo de manera interna... y por el otro, supuestos e inciertos o rumores y tartamudeos que ni idea tenía de lo que estaba pasando. Encima fueron provocados por él a través de terceros, en fin, no lo juzgo porque lo conozco y no sería la primera vez que se deja influenciar. Corto toda ayuda pública a partir de hoy ”, comentó.

“A veces por ayudar o tratar de ser buena gente sin esperar nada a cambio, te preguntas porqué llegan a ser injustos y malagradecidos, te frustras pero finalmente, ¿qué pasa? Que a veces lo mejor que puede hacer por los demás, es precisamente, no hacer nada ”, añadió.

Sebastián Lizarzaburu no volverá a ayudar a nadie. (Foto: Instagram)

