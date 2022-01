Congreso de la República: denuncian que trabajadores son obligados a ir, incluso estando contagiados

| Foto: Agencia Andina

El pasado 4 de enero el ministerio de Salud oficializó el inicio de la tercera ola de COVID-19 en Perú. Actualmente, continúa el incremento de casos y se registran más de 200 mil contagios por semana. El promedio más alto en la segunda ola fue de 9.800, hoy estamos cerca en 29.481 por día.

Es por ello que el Ejecutivo endureció las restricciones y disminuyó los aforos en algunos casos y el toque de queda se estableció de 12 a.m. a 4 a.m.

En el plano político también hay afectados por la tercera ola. Se informó que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, y de Defensa, Juan Carrasco Millones, se suman a los casos positivos de coronavirus de Pedro Franke (Economía) y Oscar Maúrtua (Relaciones Exteriores).

Esta escena es incluso más grave en el Palacio Legislativo. La semana pasada, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON), Tulio Vizcarra, señaló a Infobae que “por lo menos deben ser más de cien los contagiados”. Cabe indicar que desde el inicio de la pandemia han fallecido 30 funcionarios producto del COVID-19.

Este martes, el periodista Martín Hidalgo dio a conocer una información alarmante. Señaló en Twitter que nuevamente viene recibiendo llamadas de trabajadores del Congreso acusando que los congresistas los obligan a asistir presencialmente. “Incluso hay bancadas donde, a pesar de que un trabajador dio positivo a COVID-19, se niegan a que todo el equipo realice aislamiento”, contó.

Incluso dijo que en algunos despachos, los congresistas piden a los trabajadores que no informen que han dado positivo, e incluso los amenazan con descontarles sus bonos de alimentación por no asistir de manera presencial.

Si bien los trabajadores se han quejado con Recursos Humanos del Congreso sobre la situación, la respuesta que reciben es que “depende de cada congresista”. Exactamente lo mismo indica la presidencia del Congreso, según tuiteó Martín Hidalgo.

“¿Por qué los congresistas se niegan a hacer trabajo virtual? La mayoría necesita tener a su persona a disposición para todo tipo de mandados, algunos no utilizan herramientas digitales, y otros no confían en el personal que ellos mismos contrataron”, señala. Y añade que la preocupación aumenta porque ahora que viene la semana de representación, los congresistas querrán viajar al interior del país y estarán más expuestos a los contagios.

QUÉ DICE EL SINDICATO

Respecto a esta información, Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) “Ahora no están informando casi nada [sobre los contagios en el Congreso], la gente está fastidiada porque no hay ninguna decisión al respecto, se siguen enfermando y el Oficial Mayor bien gracias”, refirió.

Vizcarra hace referencia a una entrevista que dio el Oficial Mayor del Congreso, Hugo Rovira a RPP donde señala que de 3 mil trabajadores, hay 134 contagiados. Tratando de poner paños fríos, manifestó que a todos les ha dado el COVID-19 de manera leve, “ninguno ha estado internado, ni los trabajadores tampoco, porque estaban todos ellos vacunados”.

Pero algo no aclaró es que en realidad no son 3 mil los que asisten a las instalaciones del Congreso. “Lo que dijo es mentira. Además, son más trabajadores. Él no considera la cantidad de contratados que hay y que están trabajando. El se refiere solo al 30% de trabajadores de planta, pero hay un grupo fuerte de trabajadores contratados que también está asistiendo” , indicó Vizcarra a Infobae.

