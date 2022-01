Congreso citará a representantes de Repsol y autoridades para investigar derrame de petróleo en Ventanilla

Mar de Ventanilla. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Desde el Congreso de la República buscan respuestas a lo ocurrido con el derrame de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla y que ha afectado también las playas de Ancón, Huaral, y está cerca de llegar a Huacho.

Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, desde su grupo de trabajo prevén iniciar las investigaciones respectivas para esclarecer responsabilidades entre los funcionarios públicos o representantes de las empresas involucradas , en referencia a Repsol, propietaria de la refinería La Pampilla.

“En la Comisión de Fiscalización justamente tenemos que velar por los intereses del país. En ese sentido, funcionarios, servidores y los que creamos conveniente, y de acuerdo a las prerrogativas que tenemos, deben ser citados a la comisión para esclarecer los hechos”, señaló Ventura a la prensa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque, adelantó que se convocará a representantes de la empresa Repsol y autoridades.

Además, Luque refirió que ha coordinado con organizaciones ambientalistas y rescatistas para visitar hoy las playas afectadas por la contaminación con el crudo para luego enviar los oficios respectivos.

“Hay una responsabilidad directa que es de la empresa y nuestro marco legal ha previsto distintas circunstancias cuando puedan generarse situaciones como esta, no intencionales, pero una empresa tiene que estar preparada”, señaló.

La parlamentaria advirtió que el derrame de petróleo en el litoral peruano es un grave atentado ambiental y demuestra no solamente la responsabilidad de empresa, sino que también debe llamar la atención sobre el rol del Estado.

En ese sentido, dijo esperar que este hecho permita abrir un debate y diálogo honesto sobre lo que significan los derrames de hidrocarburos en el país, teniendo en cuenta que en la Amazonía se han contabilizado más 500 en los últimos 20 años.

“En nuestras comunidades indígenas cuántas veces se ha realizado protestas y generado enfrentamientos por situaciones similares. Yo quiero aprovechar este tema en términos positivos para hablar de lo que significan los derrames, los impactos ambientales y la debilidad de la actuación del Estado”, expresó.

REPSOL AFIRMA NO TENER RESPONSABILIDAD EN DESASTRE ECOLÓGICO

La empresa Repsol, que administra la refinería La Pampilla, negó tener responsabilidad alguna en el derrame de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo en las costas de Perú , que afectó 18 mil m2 del litoral limeño (playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, y dos zonas ecológicas protegidas).

En una entrevista para RPP, su vocera, la gerente de comunicaciones de Repsol Perú, Tine van den Wall Bake, también se negó a señalar a los culpables del mayor desastre ecológico ocurrido en Lima, como lo catalogó la Cancillería del Perú.

“Nosotros no nos consideramos responsables del desastre ecológico. Nosotros no lo ocasionamos, y no puedo decirte quien es el responsable, desafortunadamente pasó. (…) Pensábamos que era algo leve”, comentó.

Según explicó, la erupción del volcán submarino en Tonga ocurrió cuando ellos ya se encontraban realizando la descarga de barriles de crudo. Asimismo, indicó que hubieron paralizado la operación si la Marina de Guerra del Perú les informaba sobre presencia de oleaje anómalo.

“La descarga del buque empieza un día anterior (al derramamiento de petróleo), el 14 de enero. Por lo tanto, el 15 de enero, en el momento cuando ocurre la explosión del volcán submarino en Tonga, y se verifica que no hay una alerta de tsunami emitida para las costas del Perú, nosotros, proactivamente, hacemos una consulta a la unidad de la Marina de Guerra del Perú de Tráfico Marítimo, y nos confirman que podemos proseguir con la descarga del buque”, manifestó la vocera.

“La Pampilla es la única refinería que tenemos en el Pacifico, lo que hicimos fue llamar a nuestras autoridades para saber si había o no alerta de tsunami. Para nosotros habría sido ideal parar la descarga cuando los llamamos”, continuó.

