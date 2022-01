Advierten posible escasez de agua en Lima por falta de lluvias en la sierra

Una nueva problemática podría afectar a la ciudad de Lima y es que ante la ausencia de lluvias en la sierra de nuestro país, la capital puede presentar escasez de agua en los diversos distritos del litoral costeño.

A través de una entrevista con el noticiero de Panamericana TV, 24 Horas, Abraham Levy, el denominado ‘Hombre del Clima’, detalló sobre este problema que puede afectar la gran parte de la ciudad, sobre todo en este verano.

“No está lloviendo en la sierra del Perú. No hay nada más importante que en la naturaleza peruana que llueva bien en verano. Si no llueve bien en esta época, no se llenan los embalses de Sedapal y no tenemos agua para la capital”, expresó el especialista.

Tras esta alarma, se pudo comprobar que efectivamente, el río Rímac está muy bajo de lo normal en su cauce, por lo que sí llama la atención este comportamiento de nuestra naturaleza.

“No solo está el problema que no se llenan los embalses de Sedapal, también está el problema que no se llenan los reservorios para la agricultura, no se llenan los reservorios para la producción de energía eléctrica. Nosotros somos muy dependientes de la estación lluviosa del Perú”, expresó Abraham Levy.

Por otro lado, el especialista, aseguró que es necesario tomar medidas preventivas para que si se presenta una escasez de agua, esta no afecte a los más de 10 millones de habitantes que existe en la ciudad de Lima.

“No somos un país que utiliza masivamente sus aguas subterráneas lo que hacemos es utilizar sus aguas superficiales, es por eso que existe una preocupación ahora ya que es habitual que ‘La Niña’ se exprese con lluvias tanto en la sierra sur; como en la sierra central pero esto no está sucediendo”, indicó el ‘Hombre del Clima’.

Cabe mencionar que el especialista también se pronunció, ya que en Lima existe más de un millón de personas que no cuentan con agua potable en su vivienda; es por eso que Abraham Levy, aseguró que es necesario implementar medidas y que se debería pensar en el uso del agua del mar para convertirla en potable.

Muchas familias limeñas podrían quedarse sin líquido elemento en sus viviendas.

VECINOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO NO TIENEN AGUA HACE 3 SEMANAS

Cientos de vecinos en el distrito de San Juan de Lurigancho, aseguran que en el asentamiento Humano Vista Alegre, hace más de tres semanas no cuentan con agua, pese a que se sigue facturando sus recibos en Sedapal.

Además de esta escasez del líquido elemento, ellos también reclamaron que tienen que pagar un ‘aguatero’ para que puedan llenar sus envases, los cuales les sirven para bañarse y cocinar.

“No hay agua. Tengo niños pequeños que salen a jugar y necesitan asearse y no sale agua. Igual se paga el recibo y estamos al día. Sedapal dice que hay fuga, que por verano nos cortan el agua, y esa es la preocupación. Todo el día está abierto el caño [a la espera de que llegue al agua]”, señaló una vecina afectada a las cámaras de Canal N.

Otra vecino de la zona contó que realizó su reclamo a Sedapal hace cuatro días, y e informaron que el corte del servicio se debe a una rotura en una tubería.

“También me dicen que tengo una fuga en mi casa cuando no tengo una fuga. No hay ninguna cañería con problemas. Acá está mi reclamo. Estamos afectados tanto las partes altas y bajas, y algunos tenemos solo un minuto de agua. Ahora, a esta hora, no tenemos ninguna gota de agua”, señaló.

