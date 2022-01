Vecinos de San Juan de Lurigancho denuncian que no tienen agua desde hace tres semanas

Foto: Canal N

Los vecinos del asentamiento Vista Alegre, en San Juan de Lurigancho, denuncian que desde hace tres semanas no cuentan con el servicio del agua. Son al rededor de 300 familias las que viven en este lugar, donde a veces solo llegan a tener unos minutos de agua al día.

Ante las cámaras de Canal N, un grupo de personas señaló que la institución de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) les anunció que no cuentan con este servicio por una baja presión en la cañería. Contaron que cuentan con la instalación de tuberías desde hace cuatro años y durante las temporadas de verano se reportan constantes cortes del servicio.

Los vecinos afirman haber pagado todos sus recibos de Sedapal y estar al día. Incluso denuncian que sus recibos llegan hasta los S/ 40 soles, cuando solo reciben minutos del servicio.

Además, reclaman que tienen que pagar un ‘aguatero’ para que puedan llenar sus envases de agua, los cuales les sirven para bañarse y cocinar.

“No hay agua. Tengo niños pequeños que salen a jugar y necesitan asearse y no sale agua. Igual se paga el recibo y estamos al día. Sedapal dice que hay fuga, que por verano nos cortan el agua, y esa es la preocupación. Todo el día está abierto el caño [a la espera de que llegue al agua]”, señaló una vecina afectada a las cámaras de Canal N.

Otra residente contó que realizó su reclamo a Sedapal hace cuatro días, y e informaron que el corte del servicio se debe a una rotura en una tubería.

“También me dicen que tengo una fuga en mi casa cuando no tengo una fuga. No hay ninguna cañería con problemas. Acá está mi reclamo. Estamos afectados tanto las partes altas y bajas, y algunos tenemos solo un minuto de agua. Ahora, a esta hora, no tenemos ninguna gota de agua”, señaló.

Otro vecino que también se comunicó con Sedapal señaló que la entidad le informó que sí se está brindando el servicio de agua, pero se reporta baja presión en el suministro. Al preguntar por la razón de la supuesta baja presión no le dieron una respuesta.

“Yo le pregunté ¿cuál es el motivo de la baja presión?, y me dijeron ‘no le podemos explicar’. Eso no es una explicación, le dije porque nosotros debemos tener 24 horas de agua porque pagamos el recibo”, dijo.

SEDAPAL SE PRONUNCIA

Ante la denuncia de los vecinos, Sedapal informó que un equipo técnico acudió al lugar de los hechos y encontró cerrada la válvula de ingreso de agua al Reservorio 361, que abastece al asentamiento humano Vista Alegre.

“Se ha procedido a abrir la válvula inmediatamente. Se está llenando el reservorio y el servicio se restablecerá en forma progresiva desde las 3:00 p.m.”, señaló en un comunicado.

Asimismo, la empresa detalló que ha puesto a disposición dos camiones cisternas para la distribución gratuita de agua potable.

CONCENTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LIMA

Los puntos monitoreados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) encargados de detectar y medir la concentración del SARS-CoV-2 (COVID-19) en las aguas residuales de Lima Metropolitana presentaron un importante incremento de la carga viral en las últimas semanas. Estiman que esto podría tener relación con el aumento de casos de coronavirus en el país.

Esto se advierte en el boletín N°10 del “Monitoreo epidemiológico del SARS-CoV-2 en aguas residuales: Una Herramienta de alerta temprana del Covid-19″, elaborado por el ministerio.

Señala que las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) La Chira, Taboada, San Juan y Puente Piedra superaron cada una su nivel más alto de concentración del virus hasta ahora registrado.

SEGUIR LEYENDO