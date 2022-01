Gerente de Petroperú: “Gozo de la confianza del presidente y los ministros de Economía y Energía y Minas”

Gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo. | Foto: Petroperú

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, y los ministros de Energía y Minas, Eduardo González, y el de Economía, Pedro Francke, lo respaldan pese a los recientes cuestionamientos por la licitación otorgada a la empresa Heaven Petroleum Operators por segunda vez.

“Yo me voy al día siguiente de que se vaya este presidente del país. Gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de los dos ministros: el de Energía y Minas y el de Economía. Ayer me he comunicado con ellos. Eso téngalo por descartado, que no voy a renunciar ni me van a sacar de acá”, señaló en un audio revelado por el programa Panorama y en el cual el ministro se dirigiría al personal del Petroperú.

La reunión con su personal habría sido convocada para anunciar que no dejaría el cargo. “La gente cree que voy a renunciar. No voy a renunciar”, se le oye decir en otra parte del audio.

“Yo no he cometido delito alguno. Con los indicadores que ustedes me van a entregar, vamos a demostrar que en dos meses de gestión hemos conseguido más que lo que consiguen en un año o tres años de una gestión. Esta guerra es dura. Yo les he manifestado varias veces, en reuniones, que esta guerra es contra la mafia, contra los grupos interesados y contra las propias cofradías que existen en este país que no quieren ningún cambio”, mencionó.

RELACIÓN CON KARELIM LÓPEZ

Por otro lado, Hugo Chávez aseguró que la empresaria Karelim López intentó entrevistarse con él indicando que era enviada de Palacio de Gobierno y para pedir la colaboración de Petroperú para organizar una teletón navideña.

“Esta señorita (Karelim López), después por las investigaciones que he estado haciendo, ha intentado subir a mi piso aduciendo que era inviada de Palacio de Gobierno, con un tema tonto. Decía que tenía que hacer una teletón navideña en Palacio de Gobierno y quería la colaboración de Petroperú”, dijo.

Según el informe de Panorama, de acuerdo con el cuaderno de visitas de Petroperú, Karelím López visitó seis veces las instalaciones de Petroperú y en algunas ocasiones estuvo acompañada de dos personas que luego ocuparon puestos en la empresa estatal.

Chávez también les comunicó a los trabajadores de Petroperú, que decidieron declarar la nulidad del contrato con la empresa Heaven Petroleum Operators para “evitar que se forme un delito”.

“Bueno, vamos a evitar que se forme un delito. No se va a consumar nada. Se va a resolver el contrato en los mejores términos. Hay que comunicarle al proveedor que puede participar en los siguientes concursos”.

Además, Panorama señaló que Hugo Chávez llegó a Palacio el 8 de setiembre del 2021 a las 12:01 de la medianoche, junto a Yober Sánchez Delgado y Fermín Silva Cayatopa (ambos chotanos, según el reportaje). Los tres se retiraron a los 50 minutos de reunión. Ocho días después de la visita Hugo Chávez fue nombrado miembro del directorio de Petroperú y luego se convirtió en Gerente General de la empresa.

Hugo Chávez, según el mismo informe periodístico, fue consultor externo de varios gobiernos regionales y de municipios. Fue sancionado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) e inhabilitado por incumplir labores.

