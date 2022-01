Canal para ver Perú vs. Panamá EN VIVO en el Estadio Nacional por amistoso internacional

Perú vs. Panamá en vivo amistoso internacional

Perú vs. Panamá MINUTO A MINUTO. La selección peruana retorna a las canchas este domingo 16 con el primer duelo internacional que enfrentará este 2022 ante los panameños, quienes llegaron el viernes en la noche para este partido preparatorio con mira al reinicio de las últimas fechas de Eliminatorias Qatar 2022. Los de Ricardo Gareca disputarán este encuentro en el Estadio Nacional de Lima, pero sin público debido a las restricciones impuestas por el gobierno peruano por el incremento de casos de COVID-19 y la variante Ómicron que es predominante en Lima y Callao.

Peruanos y panameños se enfrentarán desde las 4:00 p.m. y el duelo será transmitido vía Latina TV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional, mientras que en Panamá el canal encargado de la transmisión en vivo es RPC TV.

HORARIOS DEL PERÚ VS PANAMÁ

→ México: 15:00 horas

→ Colombia: 16:00 horas

→ Ecuador: 16:00 horas

→ Venezuela: 17:00 horas

→ Bolivia: 17:00 horas

→ Argentina: 18:00 horas

→ Brasil: 18:00 horas

→ Chile: 18:00 horas

→ Paraguay: 18:00 horas

→ Uruguay: 18:00 horas

¿CÓMO VER LATINA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS. PANAMÁ?

Latina es el canal que transmitirá el partido de Perú en este amistoso internacional. Para ver la señal EN VIVO puedes conectarte desde cualquier parte del mundo siguiendo estos pasos:

- Página web: Para ver Latina en vivo basta con que visites www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de la página.

- App Latina: Descárgala para tu dispositivo Android o iOS.

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

¿CÓMO VER MOVISTAR DEPORTES EN MOVISTAR PLAY?

Si ya eres cliente de Movistar, solo debes ingresar tu usuario y contraseña en Movistar Play (app o web). Tras ello, presiona o dale click a la pestaña de ‘TV EN VIVO’ y te abrirá toda su lista de canales en directo. Buscas Movistar Deportes y listo. Dato: tendrás la opción de retroceder para repetir lo que más te guste.

¿QUÉ CANAL DE MOVISTAR ES MOVISTAR DEPORTES?

Sintoniza Canal 3 y 703 (HD) para disfrutar de todos los contenidos que trae Movistar Deportes. ‘Al Ángulo, ‘Después de Todo’, ‘El Camerino’, ‘Fuera de Lista’, ‘Full Ruedas’, entre otros, son algunos de los programas que encontrarás en este canal deportivo.

ÚLTIMAS NOTICIAS PERÚ VS. PANAMÁ

Ricardo Gareca ya tiene un once casi confirmado, pero las dudas estaban en la lista final de los futbolistas que estarán presente en el Perú vs Panamá y este sábado se pudo conocer que serán 22 y entre ellos no estarán Jefferson Farfán, Josepmir Ballón y Yordy Reyna. El nombre que más llama la atención es el de la ‘Foquita’, quien se venía recuperando de una gripe y está en los últimos días. Por esa razón, el cuerpo técnico de la ‘blanquirroja’ decidió darle descanso y lo descartó de la lista de concentrados según informa Kevin Pacheco.

Una de las grandes sorpresas del once de Ricardo Gareca ante Panamá es la inclusión de Jesús Castillo como volante de primera línea. El mediocampista de Sporting Cristal podrá demostrarle al ‘Tigre’ todas sus virtudes y ganarse un espacio en próximas convocatorias.

Si ninguna situación emergente pasa en las próximas horas, ‘Junior’ se convertirá en el primer futbolista categoría 2001 en sumar oficialmente minutos con la ‘bicolor’. El mediocampista fue titular en el partido ante los extranjeros de la Liga 1 y fue de los más agradó al estratega argentino en la victoria final 2-0 con goles de Marcos López y Andy Polo.

POSIBLES ALINEACIONES:

Selección peruana: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christofer Gonzáles, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Edison Flores; y Álex Valera.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Selección de Panamá: Orlando Mosquera; Samir Ramírez, Luis Asprilla, José Matos, Harold Cummings; Armando Cooper, Abdiel Ayarza, Alberto Quintero, Jorge Méndez, Víctor Medina; y Jair Catuy.

Seleccionador: Thomas Christiansen

