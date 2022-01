Perú vs Panamá: Jefferson Farfán quedó descartado para amistoso, al igual que Josepmir Ballón y Yordy Reyna

Jefferson Farfán campeonó con Alianza Lima en el 2021. Foto: FPF.

La selección peruana tendrá su primer amistoso previo a los duelos de Eliminatorias Sudamericanas este domingo 16 de enero en el estadio Nacional. Ricardo Gareca ya tiene un once casi confirmado, pero las dudas estaban en la lista final de los futbolistas que estarán presente en el Perú vs Panamá y este sábado se pudo conocer que serán 22 y entre ellos no estarán Jefferson Farfán, Josepmir Ballón y Yordy Reyna.

El nombre que más llama la atención es el de la ‘Foquita’, quien se venía recuperando de una gripe y está en los últimos días. Por esa razón, el cuerpo técnico de la selección peruana decidió darle descanso y lo descartó de la lista de concentrados según informa Kevin Pacheco.

Por otro lado, el capitán ‘blanquiazul’ y Yordy Reyna también quedaron afuera. El primero por decisión técnica, mientras que el segundo porque no obtuve el permiso de su nuevo club en la MLS, el Charlotte FC. Sin embargo, estos jugadores pueden ser considerados para el segundo amistoso internacional.

Perú y Panamá se medirán este domingo 16 de enero en el estadio Nacional de Lima desde las 04:30 p.m. (hora peruana) y no contará con público. El partido será a puertas cerradas por las nuevas disposiciones del gobierno peruano ante la tercera ola del COVID-19. Ambas selecciones ocupan el puesto de repechaje en sus respectivos torneos continentales, Conmebol y Concacaf.

Recordemos que luego de este partido, la selección peruana jugará otro amistoso en el estadio Nacional, pero esta vez ante la selección de Jamaica. Lo siguiente serán sus dos duelos por Eliminatorias Sudamericanas, el primero de vista ante Colombia en Barranquilla y el segunda de local ante Ecuador en Lima.

Ricardo Gareca llegó a la selección peruana en el 2015. Foto: FPF.

POSIBLES ALINEACIONES:

Selección peruana: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christofer Gonzáles, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Edison Flores; y Álex Valera.

Seleccionador: Ricardo Gareca.

Selección de Panamá: Orlando Mosquera; Samir Ramírez, Luis Asprilla, José Matos, Harold Cummings; Armando Cooper, Abdiel Ayarza, Alberto Quintero, Jorge Méndez, Víctor Medina; y Jair Catuy.

Seleccionador: Thomas Christiansen

CÓMO VER EN VIVO PERÚ VS PANAMÁ - GUÍA DE CANALES TV

El partido en directo será transmitido por Latina y Movistar Deportes desde las 4:00 p.m. en el estadio Nacional. En el caso de Panamá, el encuentro se podrá seguir a través de la señal de TV MAX y RPC TV.

Perú vs Panamá - Latina (4:00 p.m.)

Perú vs Panamá - Movistar Deportes (4:00 p.m.)

Perú vs Panamá - RPC TV (4:00 p.m.)

Perú vs Panamá: TV MAX (4:00 p.m.)

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Jugadas 14 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Brasil y Argentina ya están clasificadas, mientras que Venezuela es la única eliminada por el momento. En total son siete selecciones que lucharán por el tercer, cuarto y quinto puesto del torneo. Aunque, si Ecuador gana su próximo partido, asegura su clasificación directo o por repechaje y solo quedarían dos espacios más.

FECHA 15 DE ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

- Ecuador vs Brasil

- Chile vs Argentina

- Paraguay vs Uruguay

- Venezuela vs Bolivia

- Colombia vs Perú

SEGUIR LEYENDO