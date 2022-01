Ana Jara sobre comunicado de la Marina: “Ya se pueden graduar de Pilatos”

Tras la erupción volcánica en Tonga, diversos países ubicados en la costa del Océano Pacífico alertaron a su población sobre un posible tsunami, pero este no fue el caso del Perú. Las autoridades señalaron que no había riesgo de que dicho fenómeno ocurriese en nuestro litoral; sin embargo, horas más tarde se registraron oleajes anómalos que alertaron a los bañistas y perjudicaron embarcaciones y negocios ubicados cerca al mar. Al respecto, la Marina de Guerra brindó explicaciones, pero estas también despertaron el malestar de diversos usuarios.

El comunicado emitido por la Marina de Guerra del Perú señaló que se presentaron las condiciones técnicas requeridas “para la determinación de la alerta de tsunamis, de acuerdo a los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Alertas de Tsunamis”. Aseguró que tras la notificación de la erupción volcánica, se realizaron las evaluaciones correspondientes, las mismas que determinaron que “dicho fenómeno no ocasiona una alerta de tsunamis en nuestras costas”.

La justificación publicada en las redes sociales de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, generó el malestar de varios usuarios, entre los que se encontraba la ex primera ministra Ana Jara. “Con todo respeto, quienes redactaron este comunicado de la Marina de Guerra ya se pueden graduar de Pilatos (qué tal lavada de manos). No pasó nada, no hubo riesgo de tsunami, se evalúa cerrar algunos puertos. Resumen: fue la agitación de una agüita de charco”, señaló la abogada en su cuenta de Twitter.

Desde que se comunicó el desastre ocurrido en Tonga, la excongresista y extitular de la PCM, reflexionó y hizo un llamado de alerta a las autoridades para luego criticar que no se haya actuado de manera más rápida para evitar los inconvenientes registrados durante la tarde del sábado . “Ni porque Chile, país vecino, más temprano dio alerta de tsunami en sus costas, ¿no les entró las dudas de que pudiera afectarnos?”, escribió.

En otra oportunidad, etiquetó a las cuentas de la Dirección de Hidrografía y Navegación y a la Marina de Guerra del Perú en un video en el que su muestra a una familia afectada por el oleaje inusual. “¿Por qué relajaron sus controles y la prevención ante riesgo de Tsunami?”, reclamó en su publicación.

MEDIDAS SEÑALADAS

A través de su cuenta de Twitter el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que en total son 22 los puertos del litoral norte y centro que se encuentran cerrados como medida preventiva ante la presencia de oleajes anómalos debido a la erupción volcánica ocurrida en Tonga.

Marina de Guerra del Perú explica por qué no emitió alerta de tsunami

Por su parte, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía estar al tanto de los reportes emitidos por al Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) así como las de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Además, exhortó a no ingresar al mar de existir un aviso que prohiba hacerlo, así como no instalar carpas u otros equipos cerca a las orillas.

El oleaje anómalo tomó por sorpresa a varios bañistas, tal como lo demuestran varios registros capturados por los mismos. En el caso de Paracas, las imágenes mostraron cómo los negocios ubicados cerca al mar se vieron afectados ante la inesperada salida del agua. Además, en Lambayeque se reportó la muerte de dos personas debido al fuerte oleaje. Se trata de dos mujeres identificadas como Heyner Quiroz (46) y Wendy Altamirano (23).

