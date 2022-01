Pablo Miguez, central de Alianza Lima, recibió Titulo de Nacionalidad Peruana en emotiva ceremonia

El futbolista nació en Uruguay ya ha jugado por dos equipos en el Perú. Foto: Pablo Míguez.

Alianza Lima tiene algo más que celebrar arrancando el 2022 y es gracias a Pablo Míguez, futbolista que este 15 de enero obtuvo su título de Nacionalidad Peruana gracias a la Superintendencia Nacional de Migraciones. El central, vital para la obtención de la Liga 1 2021, vivió una emotivo ceremonia y brindó declaraciones agradeciendo a todos.

El zaguero fue parte de las cuatro personas que asistieron de manera presencial a este evento que nacionalizó a 16 ciudadanos, pero los otros 12 lo vivieron de manera virtual por el aumento de contagios COVID-19 con la tercera ola en el Perú. Los nuevos peruanos llegan de 11 países distintos: Brasil, Cuba, Egipto, Estados Unidos, España, México, República Dominicana, Siria, Uruguay y Venezuela

Tras la ceremonia, la ‘Cotorra’ se mostró muy emocionado y tuvo palabras de agradecimiento, además de la particular y tradicional arenga “¡Viva el Perú?” al final de sus palabras. “El Perú tiene una gran tradición futbolista y yo he venido desempeñando mi profesión aquí. Estoy muy feliz, agradecido”, comentó el deportista.

Además, dijo que este nuevo paso embarga de felicidad a sus seres más queridos, como familiares y amigos. “La felicidad muy grande no solo mía, sino de la familia. Muy agradecido al país por abrirme las puertas, no solo por el trabajo, tengo gente muy amiga y en la ciudad que me ha tocado estar siempre he encontrado gente amable”, sostuvo.

Redes sociales Pablo Míguez.

PABLO MÍGUEZ AGRADECIÓ EN SUS REDES SOCIALES

Tras obtener la nacionalidad peruana, Pablo Míguez, nacido en Uruguay, usó sus redes sociales para expresar todo lo que siente tras este gran paso en su vida. El futbolista de Alianza Lima posteó cuatro fotos y los comentarios y reacciones de la hinchada ‘blanquiazul’ no se hicieron esperar.

“¡Soy peruano! El año pasado comencé a tramitar mi nacionalización. Hoy fue la ceremonia de juramentación y otorgamiento del título de la nacionalidad peruana. Quiero agradecer a Migraciones. Gracias Perú por tantas alegrías, estoy realmente feliz y orgulloso de ser parte de este país que tanto aporta en mi vida profesional como personal”, escribió en su cuenta de Twitter.

ALIANZA LIMA TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

“¡Pablo Míguez ya es peruano! ¡Grande, ‘Cotorra’!”, escribió Alianza Lima en sus redes sociales tras enterarse de la gran noticia. Las palabras fueron acompañadas por una postal con el futbolista celebrando y la bandera peruana de fondo. Recordemos que los ‘blanquiazules’ esperaban con ansías esto para poder contar con otros extranjeros en su plantilla y lo lograron.

Redes sociales Alianza Lima

CLUBES DE PABLO MÍGUEZ:

- Danubio

- Unión Santa Fe

- Danubio

- Alianza Lima

- Olimpo

- Puebla

- FBC Melgar

- Cusco FC

TEMPORADAS EN ALIANZA LIMA

Pablo Míguez llegó por primera vez al Perú en la temporada 2014 y la primera camiseta que se puso fue la ‘blanquiazul’. Estuvo un año y luego partió al Olimpo de la primera división de Argentina. Tras pasar por Puebla de México y FBC Melgar y Cusco FC de la Liga 1, regresó a Alianza Lima para el 2021, donde consiguió su segundo título con los ‘íntimos’, el primero fue la Copa del Inca 2014.

SEGUIR LEYENDO