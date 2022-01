Coronavirus en Perú en VIVO: Tercera ola, restricciones, variante ómicron y noticias del 15 de enero | REUTERS/Angela Ponce

El Ministerio de Salud informó que hasta el día 13 de enero en Perú hay un total de 2′512′789 casos confirmados por COVID-19, y de los cuales 16, 302 fueron contagiados en las últimas 24 horas. Además, hubieron 20 fallecidos y 203, 302 personas han fallecido perdiendo la batalla ante el coronavirus.

Pese a las medidas del gobierno para frenar el incremento de casos por covid-19, hasta el momento parece que no ha funcionado debido a las terribles estadísticas que arroja su reporte el MINSA.

PRUEBAS DE DESCARTE SON UN PROBLEMA

No obstante, otro problema en Perú son las inmensas colas para hacer descarte de COVID-19, ya que no se respeta el distanciamiento y es un foco de contagio porque pueden ir personas que no tengan el virus, pero al salir de dicho local lo lleven a su casa.

Así lo comunicó, Víctor Suárez Moreno, médico del Instituto Nacional de Salud desde El Agustino donde se inauguró un local de pruebas de descarte, el funcionario señaló que este panorama permite sostener que se estarían reportando casos de personas que ya estarían con el virus cuando acuden a los puntos de exámenes de diagnóstico COVID-19, lo que provocaría el riesgo de contagios a otros ciudadanos.

“El número de casos COVID-19 sigue incrementándose. Día a día se vienen notificando miles de casos. En los dos últimos días se han reportado 12 mil casos, cada día y eso significa que la transmisión es alta. En algunos lugares, la positividad de las pruebas que se están realizando de antígenos y moleculares llegan al 30% o 40% o sea 1 de cada 3 o 1 de cada 2 [personas] que va a un establecimiento de salud pueden tener COVID-19 en ese momento”, indicó para Canal N.

“La cantidad de casos se ha disparado. Lo que estamos viendo son efectos de las reuniones que ha habido en Año Nuevo, en Navidad, hace unas semanas. Pero en Año Nuevo son las que ya, en base al periodo de incubación, están aumentando los casos”, sentenció el médico.

RESTRICCIONES POR COVID-19 IMPUESTAS POR EL GOBIERNO

Provincias con nivel de alerta alto

En Pisco e Ica (Ica), Cusco (Cusco), Cajamarca y Jaén (Cajamarca), Piura, Sullana, Sechura y Talara (Piura), Trujillo y Pacasmayo (La Libertad), Lima, Huaura y Provincia Constitucional del Callao (Lima), Chachapoyas y Bagua (Amazonas), Mariscal Nieto e Ilo (Moquegua), Tumbes (Tumbes), Chiclayo (Lambayeque), Santa (Áncash), Puno (Puno), Huancayo y Satipo (Junín) y Tacna (Tacna):

* Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

* Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente.

* Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de queda.

* Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente.

Aforos permitidos en espacios cerrados:

* Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%.

* Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 40%.

* Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%.

* Playas abiertas.

* Restaurantes y afines en zonas internas: 50%. Se permite delivery de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. de lunes a domingo.

* Templos y lugares de culto: 40%.

* Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 50%.

* Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%.

* Bancos y otras entidades financieras: 60%.

* Eventos empresariales y profesionales: 50%.

* Peluquería y barbería: 50%.

* Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%.

* Gimnasios: 40%.

Aforos permitidos en espacios abiertos: Sin restricción de aforos, respetando los protocolos y previa autorización del gobierno local.

* Artes escénicas.

* Enseñanza cultural.

* Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

* Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

* Baños termales al aire libre.

* Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

* Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

* Mercados itinerantes.

No está permitido:

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, estadios deportivos, coliseos.

Provincias con nivel de alerta moderado

En todas las provincias del Perú, excepto Pisco e Ica (Ica), Cusco (Cusco), Cajamarca y Jaén (Cajamarca), Piura, Sullana y Talara (Piura), Trujillo y Pacasmayo (La Libertad), Lima, Huaura y Callao (Lima), Chachapoyas y Bagua (Amazonas), Mariscal Nieto e Ilo (Moquegua), Tumbes (Tumbes), Chiclayo (Lambayeque), Santa (Áncash), Puno (Puno), Huancayo y Satipo (Junín) y Tacna (Tacna).

* Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

* Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 2:00 a 4:00 a. m.

* Establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda, a excepción de los ubicados en Lima y Callao que deben cerrar dos horas antes.

* Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente.

Recomendaciones para combatir el COVID-19

Uso de mascarillas y protector facial

El uso de doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues debajo y sobre ella una de tela) o una KN95 para circular por la vía pública es obligatorio a nivel nacional. También para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración de personas donde no pueda mantenerse el metro y medio de distancia física, como centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias.

Evitar organizar reuniones de amistades y familiares, ya que puede ser un foco de contagio.

Carnet de Vacunación

Los mayores de 18 años que deseen ingresar a locales donde se desarrollan actividades económicas y de culto, tienen que presentar su carnet físico o virtual que acredite haber completado, en el Perú o el extranjero, su esquema de vacunación contra la COVID-19.

Uso de playas

* El uso de las playas del litoral peruano, como espacio público, se encuentra restringido para evitar la aglomeración de personas y poder adoptar medidas para un adecuado control.

* Se exceptúa de esta restricción la realización de deportes acuáticos sin contacto, como surf, vela, remo, entre otros, que se desarrollan exclusivamente en zona de mar y con distanciamiento físico o corporal.

* Está permitido el uso de los espacios públicos aledaños, como malecones, veredas, ciclovías, entre otros, para el desarrollo de deportes al aire libre, con el uso de mascarilla y las medidas de seguridad adecuadas.

FUENTE DE INFORMACIÓN: MINSA Y GOB.PE

SEGUIR LEYENDO: