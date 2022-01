Universitario de Deportes vs. Sport Boys jugarán amistoso este fin de semana en el Monumental

Los 'cremas' vienen realizando su pretemporada en Campo Mar. Foto: Universitario.

Universitario de Deportes viene entrenando duro en la pretemporada con miras al inicio de la Liga 1. En esa línea, los dirigidos por Gregorio Pérez ya han disputados tres partidos amistosos de práctica. Los dos primeros los disputaron en diciembre, mes en que iniciaron su pretemporada en Campo Mar, contra Deportivo Municipal y Academia Cantolao.

El tercero lo jugaron este mes contra Universidad San Martín en Santa Anita. Recordemos que los ‘santos’ están a la espera de la decisión del TAS para saber si jugarán en la Liga 1 o Liga 2 este año.

Los cremas tienen planeado disputar un amistoso más este fin de semana ante Sport Boys. El encuentro estaría pactado para el sábado en la mañana en el Estadio Monumental.

PRIMER AMISTOSO CANCELADO

Recordemos que ya existía un partido amistoso pactado entre Universitario de Deportes y Sport Boys programado para el martes 4 de enero. Sin embargo, este debió ser cancelado cuando los ‘misileros’ presentaron tres casos positivos de coronavirus dentro de su plantel un día antes del encuentro, por lo que se vieron en la obligación de cancelarlo para salvaguardar la salud de los demás implicados.

El conjunto del Callao fue el primer club en verse afectado por la llegada de la tercera ola de COVID-19 al país, antes de esto no se veía un caso similar desde el contagio masivo que ocurrió en Alianza Lima previo a la final del torneo local el año pasado. No obstante, con el aumento de los contagios en el país los clubes evaluando los casos de la mejor manera para que no se incrementen y el inicio de la Liga 1 no sea reprogramada nuevamente.

BAJAS EN LA ‘U’

El cuadro merengue presentaría algunas bajas en el encuentro de este fin de semana, ya que algunos de sus jugadores han sido convocados a la selección peruana para los partidos pendientes y otros se encuentran en aislamiento por contagios debido a la COVID-19.

Recordemos que hace poco más de una semana, Universitario de Deportes se vio obligado a suspender entrenamientos y cancelar la ‘Noche Crema’ ante Milllonarios de Colombia debido al aumento de casos de coronavirus en el país. Además, se informó que en el plantel crema se reportaron 10 contagios, de los cuáles seis eran futbolistas. Jean Ferrari confirmó luego que sólo uno presentaba síntomas y los demás eran prácticamente asintomáticos.

POSIBLE NUEVO FICHAJE

Si bien el plantel de Universitario de Deportes se encuentro completo. Todavía cabe la posibilidad de que sumen un jugador más a sus filas. Esto depende de si sale o no la nacionalización del futbolista crema Alberto Quinteros.

Si el trámite procediera, los merengues optarían por fichar a un delantero extranjero. El plazo de espera para conocer el resultado es hasta los últimos días del mes de enero, ya que el plan es que el jugador panameño este presente de todas formas en la primera fecha de la Liga 1.

