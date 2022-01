Cindy Novoa regresa a Universitario Femenino según Jean Ferrari: “Estamos prácticamente contando con ella”

Cindy Novoa fue campeona con Universitario en el 2019. Foto: Alex Melgarejo.

Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, confirmó en una reciente entrevista que la vuelta de Cindy Novoa al equipo femenino será oficial en cuestión de horas. Además, también habló de intentar profesionalizar al club generando su propio sponsor para que haya ingresos. La futbolista ya fue campeona con las ‘merengues’.

“ Ya estamos prácticamente contando con ella , ha sido importante la renovación con nuestra capitana Fabiola Herrera”, comentó el exfutbolista a Willax Deportes. Recordemos que la futbolista se hizo conocer con las ‘cremas’ en la temporada 2019, venciendo a Alianza Lima en la final en el primer torneo de fútbol femenino en el Perú televisado.

Por otro lado, habló de la profesionalización del fútbol femenino. “Estamos apoyando en todo lo que se pueda, estamos tratando de generar ingresos porque el fútbol femenino hoy no genera ingresos y tenemos que generar ingresos para hacerlo más competitivo y apuntar a la profesionalización, algo que no todos ven. Acá se cree que porque se transmite los partidos es profesional y no es así. El fútbol será profesional cuando existan contratos de por medio, pero esos contratos tienen que ir acorde con el rendimiento de las profesionales. Los estamos encaminando para que se pueda llegar a ello”.

Finalmente, dio a conocer que las ‘merengues’ tendrán su propio espacio en Campo Mar para entrenar. “Vamos a hacer los camerinos en Campo Mar ‘U’, donde la cancha uno va a ser exclusivamente para el fútbol femenino, va a tener su propio sponsors y a partir de allí empieza la profesionalización porque evidentemente va a generar ingresos”.

Recordemos que Cindy Novoa es constantemente llamada a la selección peruana para los distintos torneos. Fue parte del último Sudamericano y de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por otro lado, fue excluida de la nómina de Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina 2021, donde las ‘blanquiazules’ hicieron historia, pero ella no estuvo presente por decisión técnica.

Cindy Novoa fue campeona con Universitario en el 2019 y en el 2021 con Alianza Lima.

CINDY NOVOA SE DESPIDIÓ DE ALIANZA LIMA

Mediante sus redes sociales, Cindy Novoa escribió unas palabras para despedirse de Alianza Lima. Hizo una mención especial a Sandy Dorador.

“Mi año en Alianza Lima Femenino terminó, tengo solo palabras de agradecimiento para este hermoso club, este año tuve momentos increíbles junto a grandes deportistas, logramos la primera copa en la historia de Alianza, estoy feliz por eso, soy parte de su historia. Tuve la valentía de ponerme la camiseta y jugar, por la única razón que amo y respeto este deporte.He tenido buenos y malos momentos pero me quedo con lo mejor durante mi estadía, para que recordar los difíciles momentos cuando la felicidad de lograr el título juntos a muchas compañeras que fueron campeonas por primera vez quedará por siempre en mis recuerdos, lo logramos chicas. Me voy tranquila y agradecida por todas las personas que me hicieron sentir como en casa, desde el utilero hasta la administración, para los muchos hinchas que me trataron con respeto, quiero agradecerles por respetar mi trabajo. Una mención especial para ti Sandy Dorador por defenderme, fuiste una gran compañera ¡Te voy a extrañar mucho! Gracias a todos, los voy a guardar en mi corazón”.

Redes sociales Cindy Novoa.

UNIVERSITARIO LE RENOVÓ A GERALDINE CISNEROS

Geraldine Cisneros plasmó su firma esta miércoles 12 de enero y renovó su vínculo con Universitario de Deportes. La futbolista, que lleva la número 10 del equipo, firmó por toda la temporada 2022 con las ‘merengues’ y buscará llevarse el título de la Liga Femenina y acceder a la Copa Libertadores Femenina de este año.

¡Orgullosos de nuestra número! La habilidad de Geraldine Cisneros continuará conduciendo el juego merengue y regalando alegrías a nuestra hinchada. Renueva su vínculo con nuestro club, mentalizada en llevarnos al título nacional con su talento y calidad”, escribió el cuadro ‘crema’ en sus redes sociales junto a un video y unas postales.