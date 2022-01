Programación de partidos de hoy, viernes 14 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - January 8, 2022 Borussia Dortmund's Mahmoud Dahoud scores their third goal REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que empieza hoy su segunda jornada. Uno de los partidos más esperados es el de Senegal vs. Guinea. También empiezan nuevas de la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 y Eredivise. Hoy solo habrá un duelo en cada una por inicio de la fecha y ya durante el fin de semana habrá más partidos en cada una. La liga inglesa llega con el encuentro entre Brighton vs. Crystal Palaca, en Alemania presenciaremos el partido entre Borussia Dortmund vs. Friburgo, Francia tiene el duelo Niza vs. Nantes y los Países Bajos Zwolle vs. Willem II.

En Latinoamérica el fútbol mexicano y chileno son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX. Los encuentros más esperados son el de Querétaro vs. Pumas por la Liga MX y Colo Colo vs. U. de Chile por el Torneo de Verano.

Copa Africana de Naciones

8:00 a.m. Senegal vs. Guinea – Star+

11:00 p.m. Malaui vs. Zimbabue – Star +

11:00 a.m. Marruecos vs. Comoras – Star+

2:00 p.m. Gabón vs. Ghana – Star +

Eredivise – Países Bajos

2:00 p.m. Zwolle vs. Willem II

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Borussia Dortmund vs. Friburgo – Star +, ESPN 2

Ligue 1 - Francia

2:50 p.m. Niza vs. Nantes – Star +

Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. Brighton vs. Crystal Palace – Star +, ESPN 2

Torneo de Verano - Chile

7:00 p.m. Colo Colo vs. U. de Chile – Star +, Fox Sports Premium

Liga Expansión MX - México

8:00 p.m. Querétaro vs. Pumas – Fox Sports, Fanatiz

10:00 p.m. Nexacana vs. Monterrey – TUDN, Azteca 7

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, Fox Sports, Fox Sports Premium, Azteca 7, Fanatiz y TUDN.

SEGUIR LEYENDO