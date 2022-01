Sheyla Rojas y su mensaje sobre Dios tras burlas por parálisis facial en plena entrevista

Sheyla Rojas llamó la atención de los televidentes por un extraño detalle en su rostro. (Foto: Instagram/@_sheyoficial)

Sheyla Rojas fue entrevistada el pasado miércoles 12 de enero por el programa Mujeres al Mando para hablar sobre su esperado regreso a la televisión. Sin embargo, un detalle en su rostro llamó la atención de los televidentes en plena transmisión en vivo. ¿Qué dijo la modelo al respecto?

Como se recuerda, la exchica reality sufrió una ligera parálisis facial cuando se encontraba hablando sobre el nuevo programa que conducirá de regreso al país. Y es que fue bastante evidente que apenas podía mover el labio superior cuando hablaba.

“Sí estaré pronto en Perú, más pronto de lo que pensé la verdad y voy con muchas sorpresas, quizás por ahí sí. Agárrate Thaís (Casalino), que tengo el serrucho bien afilado”, comentó la exchica reality con una visible dificultad para pronunciar cada palabra.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos criticaron a ‘Shey Shey’ por abusar de los retoques estéticos. Recordemos que el último que se realizó Sheyla fue un ‘bodytite’, el cual tensó la piel de su papada para hacerla lucir más delgada. Sin embargo, le provocó una severa hinchazón en el rostro.

En medio de estos cuestionamientos, la expareja de Antonio Pavón decidió compartir una reflexión en sus historias de Instagram. Al parecer, esta sería su respuesta frente a sus detractores.

“Dios te va a poner en lugares, que nadie va a entender. Incluso van a decir y hablar que estás mal, que estás yendo contra las cosas de Dios. Pero si tú sabes que ahí te puso Dios, no importa lo que digan los demás ”, dice una mujer en un video compartido por la modelo.

“Dios te va a poner en un lugar que nadie más entiende, pero si tú sabes que Dios te puso ahí, dale y dale con todo porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida”, añade en su mensaje.

Fiel a su estilo, Sheyla Rojas contestó a sus detractores por burlas sobre su físico.

Todo parece indicar que Sheyla Rojas hace caso omiso a las críticas y está más que preparada para regresar a la televisión tras ser retirada de la conducción de Estás en Todas por el escándalo que protagonizó con el futbolista Luis Advíncula.

UN DINERAL EN ‘RETOQUITOS’

Sheyla Rojas participó del segmento de América Hoy, ‘Mito o realidad’, donde Janet Barboza le preguntó si era verdad que había invertido más de S/ 100 mil en su “cuerpo de sirena”, a lo que la modelo contestó con toda sinceridad que sí.

Antes de hablar en detalle sobre sus ‘arreglitos’, Ethel Pozo y la ‘Rulitos’ mandaron a corte comercial. Al regresar, Sheyla sorprendió a todos al cambiar su respuesta; sin embargo, tenía preparada una explicación. Y es que la modelo tiene pensado seguir invirtiendo en su cara y cuerpo.

“ Es mito porque todavía sigue abierto el crédito. No hay límite ”, contestó la exchica reality para luego agregar que tiene pensando en someterse a más cirugías. “Lo que me diga mi doctor, yo me lo hago. Si él me dice, yo le digo que estoy ahí a primera hora”, sostuvo.

Recordemos que la recordada ‘Leona loca’ ha sido muy abierta sobre sus cirugías estéticas. Aunque ha negado ser una adicta a ellas, considera que cada uno de sus retoques han sido necesarios para lucir espectacular a sus 34 años, pues hoy en día es considerada una de las figuras más sensuales de la televisión peruana.

“Yo nunca lo he negado, siempre he dicho que estoy a favor de los retoques estéticos. Yo tengo un centro estético y, obviamente, tengo que probar todos los tratamientos. Tanto una mujer como un hombre se tiene que cuidar”, dijo en En Boca de Todos.

Sheyla Rojas y todas las cirugías que se hizo a sus 34 años. (Foto: Instagram)

