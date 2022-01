Gian Marco asegura que tiene una buena relación con su exesposa: “Reharé mi vida cuando mi corazón se reestructure”

Gian Marco Zignago señaló que no duda en que rehará su vida, pero más adelante. (Foto: Instagram)

En octubre del 2021, Gian Marco Zignago sorprendió al revelar que estaba separado de su esposa Claudia Moro, con quien llevaba 27 años de matrimonio. Y aunque el cantante soltó esta noticia con total naturalidad, las redes sociales y las reacciones del mundo de la farándula no se hicieron esperar. Ante ello, el artista responde cómo tomó esta situación.

A través de una entrevista para un conocido medio, Gian Marco indicó también que está seguro que rehará su vida, pero en determinado tiempo, cuando su corazón “se reestructure”.

“Yo ya estaba separado desde hace varios años, lo que pasa es que ese año (2021) hice un comentario en un podcast (“Se regalan dudas”) y se armó todo un bolondrón. Me tomé la molestia de ver ciertos videos de programas nacionales y me daba risa cómo algunas personas con una desfachatez hablan de uno como si nos conocieran del barrio, como si se tomaran un café contigo todos los fines de semana. Me pasó y todo eso creo que me hizo mucho más fuerte”, indicó el cantante peruano a El Comercio.

El artista resaltó que ese tipo de situaciones, como la muerte de un ser querido, lo ayudó a ser más fuerte. “Te enseñan a no tomar nada por sentado, nada personal, porque la gente no me conoce. Sé que estoy rodeado de gente querida, tengo pocos amigos, soy un sobreviviente de la pandemia, de las emociones, del aprendizaje y de seguir siendo un buen papá. Mis hijos son el resultado de lo que Claudia y yo hemos hecho durante 27 años, tiempo que duró nuestro matrimonio”, indicó.

Consultado por cómo se lleva actualmente con su esposa, Gian Marco indicó: “Tenemos una relación extraordinaria”.

FELIZ DE VOLVERSE A ENAMORAR

Asimismo, destacó que está seguro que rehará su vida, pero pasará en el momento indicado. Sin embargo, resaltó que le hace mucha ilusión volver a compartir su vida con otra persona.

“Estoy seguro que eso sucederá cuando mi corazón se reestructure, se vuelva a formar, pero hay que ajustar nuevos circuitos, retomar cierto ritmo en el latido, metafóricamente hablando. Me da mucha ilusión saber que de repente puedo compartir lo que me queda de vida, que es bastante, con alguien” , señaló el cantante.

“Me siento joven, soy jovial, y el día que aparezca alguien y tenga ganas de contarlo, lo contaré. Aprendí a cuidar ese espacio de mi vida. Lo demostré con mi familia. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero creo que hay cosas en la vida que son muy de uno y no a todo el mundo le hace feliz tu felicidad. El día de mañana si me enamoro voy a ser el hombre más feliz de la tierra y tal vez podría de repente decir: encontré el amor de mi vida y una nueva forma de vivir” , explicó.

En otro momento, reveló que estos años de pandemia fueron muy duros para él, tanto a nivel personal como profesional, pues tuvo que cancelar un concierto que programó con mucha expectativa y cariño. “En solo dos semanas habíamos vendido casi 30 mil entradas y de un momento a otro la vida cambió. En febrero del 2020 se canceló todo. Sentí mucha frustración. Fue fuerte psicológicamente. Estaba también la presión genuina de no poder cancelar un concierto”, señaló.

Gian Marco confesó que estos años han sido difíciles para él. (Foto: Instagram)

¿EGOCÉNTRICO Y DESPOTA?

Además, se refirió a las críticas de las que ha sido presa el año pasado, donde fue catalogado de egocéntrico y déspota. Hecho que lo lastimó mucho pero que aprendió a afrontar.

“Aprendí a lidiar con el odio porque hubo un episodio en 2021 donde fui atacado de una manera asquerosa en las redes sociales por un TikTok. Dijeron que yo había tenido una actitud frente a alguien, dijeron que no me gustaba firmar autógrafos, ni tomarme fotos, que soy pedante, insoportable, egocéntrico, déspota.... Fue muy fuerte. Fue en febrero del 2021 y duró mucho tiempo, pero no quisiera entrar en detalles”, explicó.

“Fue muy grave lo que me pasó. En esta carrera cualquier persona que no nos conoce percibe una determinada cantidad de cosas. (...) Hay percepciones que te llevan a cosas buenas, pero no es la verdad y viceversa. Tenía dos millones de seguidores en Instagram, 30 mil personas se fueron con insultos gravísimos”, detalló.

MENSJAES HOMOFÓBICOS HACIA SU HIJA

Finalmente indicó que ha tenido que lidiar con fuertes críticas hacia su hija. Como se recuerda, la cantante ha declarado su amor a una joven fotógrafa.

“Me pasó lo mismo con Nicole, mi hija. Aún sigo leyendo comentarios homofóbicos impresionantes. Nicole es una mujer feliz con su novia, la adoro. Como le decía a mis amigos, prefiero tener nuera que yerno. Es increíble la cantidad de ignorancia que existe en las redes. Han sido pruebas de soporte, de fortaleza, además venía de una separación”, dijo.

El cantante peruano celebró el primer año de su hija con Fernanda Piña, su pareja sentimental. (Foto: Instagram/gianmarcooficial)

