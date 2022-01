Javiera Arnillas: “Estar con un letrero de ‘soy trans’ es deshumanizante” | ENTREVISTA

Javiera Arnillas, actriz, modelo y activista de la comunidad LGTBIQ+ | Créditos: Instagram

Lejos de los concursos de belleza, sesiones de fotos y campañas de concientización, Javiera Arnillas hace una pausa en sus actividades diarias para dedicarse a la difusión de su nueva película, Un romance singular, que logró ingresar a la cartelera nacional, el largometraje que usa la comedia para exponer temas sensibles y preocupantes sobre la comunidad LGTBIQ+. Aunque promocionar la cinta pudo resultar una total pesadilla, ella y sus compañeros de reparto encontraron en TikTok la plataforma perfecta para dar a conocer este film, que ha sido proyectado en Lima, Pucallpa y Arequipa.

Esta es la tercera película en la que participa bajo la dirección de Wesley Verástegui, con quien ha formado un equipo bien articulado junto a Marina Kapoor, su compañera de aventuras en la nueva comedia, protagonizada por dos mujeres trans, quienes no solo deberán de enfrentarse al rechazo de gran parte de su entorno, sino que también lidiarán con algo más profundo y cautivante, el amor.

EL NACIMIENTO DE KIMBERLY

Javiera recuerda con emoción cómo llegó a sus manos la historia de Wesley y porqué valora que existan este tipo de personajes en el cine nacional.

“El director suele mandarme sus guiones cuando trata temas trans. Yo ya lo había leído y me encantó. Muchas personas se identifican con el rol femenino cuando ven una película romántica, sin embargo, nunca vemos este tipo de personajes con una entidad de género diferente , sobre todo a una mujer trans”. Además indicó que esta versión podría considerarse una continuidad de Sin vagina me marginan, solo que han cambiado los nombres de las protagonistas. Esta producción la puedes ver en Cineaparte.

Las actrices tuvieron que exponerse a la vulnerabilidad que demandaba el guion, pero sin caer en la victimización al mostrar su cotidianeidad. “Usualmente los temas trans los presentamos de una manera triste, que sí, lo es, definitivamente, pero en la película está de una manera directa y cercana. Puedes empatizar con Kimberly y Tiffany”.

UNIENDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Desde el inicio, Un romance singular se convierte en un difusor de temas que siguen siendo preocupantes para los miembros de la comunidad LGTBIQ+, y que también deberían estar en agenda de nuestros gobernantes, como el acceso a los servicios de salud, falta de oportunidades laborales, el racismo, la transfobia, la prostitución, los prejuicios y la ignorancia, que pese a estar en el 2022, siguen más latentes que nunca.

Javiera Arnillas, actriz, modelo y activista de la comunidad LGTBIQ+ | Créditos: Alex Chañi y Giuseppe Falla.

“De hecho, los personajes que he interpretado han sido mujeres trans peruanas y yo también lo soy. Hay muchas situaciones que son transversales y que han pasado en mi vida, como ocultar mi identidad o tener impedimentos para conseguir trabajo. Eso yo lo comparto con ellas (los personajes). Sus vivencias y conflictos yo también los he vivido, y eso me permite plasmarlo de una manera auténtica y en carne propia. Eso termina volviéndose muy importante a nivel de representación”.

La intérprete de ‘Kimberly’ recuerda uno de los diálogos que marcó parte de su filmación, “es la primera vez que me dicen negra de m... y no maricón de m... para insultarme”. Desde su posición, explica que las mujeres trans llegan a sufrir un doble daño, a causa de la discriminación y la violencia. Además, al ser afroperuana el racismo se hace presente. “Si fuera una mujer blanca es posible que la situación se presente de una manera diferente, quizás por lo socioeconómico y la apertura a oportunidades”.

DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS

Para aquellos que no son cercanos a la comunidad LGTBIQ+ les puede resultar “no tan grave” la aceptación de los otros, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad que aún no acepta a personas con otra identidad de género pese a los esfuerzos que este sector del país hace constantemente para que su presencia y derechos sean respetados por igual. Javiera responde sin tapujos.

Sobre la soledad y el amor, ¿cuándo está permitido amar sin barreras ni prejuicios?

- Es un tema polémico. Las personas trans no tendríamos porqué estar con un letrero que diga ‘soy trans’, es deshumanizante. Ante cualquier cosa, somos seres humanos y nadie esta con una etiqueta de su pasado, eso se va descubriendo en el camino. A esto se suma la transfobia que sigue en la mente de muchos, porque no se enseñó, no se educó sobre la diversidad.

Ninguna persona debería cuestionar el pasado y/o presente de otra si no conoce su historia y lo que ha vivido.

- Históricamente, las identidades trans han sido motivo de burla, violencia, rechazo. Entonces, en la cabeza de cualquier persona puede que esté la desinformación y no seamos válidas para ellos, incluso tampoco nuestra identidad. Nunca vamos a ser los hombres y mujeres que somos, sino que estamos condenados y encasillados en el sexo asignado al nacer, cuando nuestra vida evidentemente es otra.

Arnillas precisa que el desarrollo del personaje heterosexual que se enamora de ella en la ficción cuestiona su masculinidad, debe alejarse de todos los prejuicios que lo rodean, llegar a ese estado permite que tanto al que vemos en pantalla como el espectador logren abrir sus mentes para aceptar lo que muchas veces es calificado como prohibido o indecente.

Cine nacional: el director Wesley Verástegui regresa a las salas con Marina Kapoor y Javiera Arnillas con su película Un romance singular.

SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD TRANS

Según el Informe Anual de Derechos Humanos de las personas LGTBI en el Perú (2020), la expresión de violencia más extrema contra personas trans, y particularmente sobre mujeres trans, es el homicidio. Durante el año 2020, se han reportado en medios de comunicación un total de 5 feminicidios a mujeres trans. En los 5 casos las muertes fueron violentas, involucrando actos de tortura como golpes, marcas, atadura de manos o pies.

