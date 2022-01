Essalud: ¿Cuáles son las sombras que persiguen a su nuevo presidente?

Luego de varios cuestionamientos, Mario Carhuapoma fue retirado de la presidencia de Essalud y en su lugar fue nombrado el médico arequipeño Gino Dávila Herrera. El galeno de 65 años es el segundo en asumir dicho puesto desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Aunque la llegada de un nuevo funcionario supondría el inicio de una nueva gestión sin cuestionamientos, este no es el caso de Dávila ya que su nombre ha aparecido en anteriores escándalos vinculados al sector y su trabajo ha recibido varios cuestionamientos .

Cabe recordar que, apenas iniciado el gobierno de expresidente Pedro Pablo Kuczynski, estalló su primer gran escándalo que involucró al Seguro Integral de Salud (SIS). En octubre de 2016 el programa “Cuarto Poder” difundió un audio en el que se oye la coordinación sobre presuntos negocios irregulares con clínicas y el SIS, el mismo que fue bautizado como “el negociazo”.

Los nombres de Carlos Moreno, consejero presidencial de PPK, y Aldo Peirano, propietario de la Clínica Osteoporosis, fueron los protagonistas de la conversación en la que se coordinaba un supuesto negociado en beneficio particular. “Estoy tomando Essalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de Essalud. Entonces, tú con los negocios que hagas con Essalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”, se oye en el mencionado audio.

Por aquel entonces, el actual presidente de Essalud se desempeñaba como gerente de la Red Prestacional Rebagliati y era asesor de la presidencia de la institución que hoy preside. Tras la difusión de los audios tuvo que presentar su renuncia; sin embargo, dichos trabajos no aparecen consignados en la declaración jurada de intereses que Dávila presente en el 2020.

“No existió ninguna vinculación ni poder de influencia en los términos sugeridos por las supuestas denuncias de entonces. Yo soy un médico que trabaja hace décadas en gestión de la salud y aseguramiento y jamás me he involucrado con intereses que no sean el de mi institución y los asegurados”, dijo Dávila a El Comercio tras recordársele el escándalo anteriormente mencionado.

Tres años más tarde, Gino Dávila regresó a Essalud, pero esta vez como gerente de la Red Asistencial de Lambayeque. Durante la primera mitad del 2020 se desempeñó como subgerente de Salud Ocupacional de la entidad para luego convertirse en el gerente de Operaciones Territoriales. Además, se desempeñó como director de la Red Prestacional Rebagliati en agosto del 2020.

CUESTIONAMIENTOS PREVIOS

La nota publicada por El Comercio recuerda que Dávila ostentó la jefatura del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, cargo que fue anunciado por Gladys Echaíz, entonces fiscal de la Nación y actual congresista de la República. “En esa época, Dávila lideraba el organismo responsable, entre otras cosas, de la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas de la violencia en el país, entre 1980 y 2000″, señala el artículo.

La revista Ideele escribió en el 2012 sobre Dávila señalando que desde la jefatura del Instituto de Medicina Legal no respondió al pedido de la fiscalía de realizar el reconocimiento médico legal a 200 mujeres Huancabambinas que aseguraban hacer sido esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Sobre la nueva designación de Dávila, el Ministerio de Trabajo defendió la decisión tomada y resaltó los más de 30 años de experiencia en el sector. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez dijo que “ si (Dávila) tiene antecedentes, se revisará (…). Su designación fue decisión de la ministra Betssy Chávez”.

