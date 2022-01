Pedro Castillo: “Hago un llamado a la empresa privada para trabajar en beneficio a la población”

Presidente de la República, Pedro Castillo. Foto: Presidencia.

Esta mañana, el presidente Pedro Castillo estuvo en Lurín, en la inauguración de una electrolinera de carga rápida para vehículos eléctricos. Ante esto, el jefe de Estado hizo un llamado a la inversión privada para trabajar con el Gobierno en pro a brindar servicios de calidad a toda la población peruana.

“Hago un llamado a la empresa privada para trabajar juntos, no solo en el tema energético, también en los diversos sectores para dar un servicio de calidad a un precio justo en beneficio de toda la población”, expresó el mandatario.

En ese mismo contexto, Castillo Terrones, aplaudió la alianza entre Petroperú y la empresa Enel en la puesta en marcha de esta iniciativa.

“Saludo los esfuerzos del sector privado para introducir la electromovilidad con el apoyo del Estado. Esta electrolinera es la primera de muchas que se implementarán a lo largo de la Panamericana Sur”, comentó.

Antes de culminar con su discurso, el presidente, manifestó que se siente comprometido con los peruanos, sobre todo ahora tras la llegada de la tercera ola al país. Hizo un llamado a la población a cuidarse y no bajar la guardia.

“Alcanzar estos objetivos requiere unidad, compromiso y esfuerzo que permitan enfrentar adversidades no políticas, sino adversidades como la pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y el calentamiento global. Necesitamos impulsar un desarrollo integral e inclusivo que atienda a los más vulnerables”, puntualizó.

Recordemos que en esta ceremonia de inauguración, también estuvo presente el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.

Como se sabe, la Contraloría General de la República anunció este domingo 9 de enero que investigará la designación de funcionarios en el Ministerio del Ambiente (Minam), tras la denuncia de presuntas irregularidades en las contrataciones del personal que trabaja en esa entidad.

“Iniciaremos la inmediata recopilación de información e investigación en relación a designación de funcionarios de confianza y presuntos privilegios en el Ministerio del Ambiente”, comunicó la institución a través de su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que este importante evento, se llevó a cabo en la estación de servicio Kio, en el kilómetro 25.62 de la carretera Panamericana Sur.

MP ARCHIVA DENUNCIA CONTRA PEDRO CASTILLO IMPUESTA POR YENI VILCATOMA

Este lunes se dio a conocer que la denuncia que realizó la ex parlamentaria Yeni Vilcatoma en contra de Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo, delito contra la fe pública y falsedad genérica en agravio del Estado, fue archivada por parte del Ministerio Público.

Esta denuncia se realizó cuando Castillo Terrones era candidato a la presidencia, ya que el actual presidente aparecía en la Sunat como gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores, información que no fue declarada en su hoja de vida como exige la normativa electoral.

“(La Fiscalía de la Nación) considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justificable penalmente. (…) (Se) declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como (se) ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notificará al denunciante y al denunciado”, se lee en documento elaborado por el Ministerio Público.

