¿Aldair Fuentes llega a Alianza Lima?: todo lo que se sabe hasta el momento de su posible regreso

Alianza Lima busca armar un gran equipo para la temporada 2022, donde tendrá dos grandes retos: buscar el bicampeonato en la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, torneo en el que todos los equipos peruanos tienen una deuda. Bajo esa consigna, espera llegar a un acuerdo con Aldair Fuentes, volante del Fuenlabrada de la segunda división de España.

En septiembre del 2020, el equipo ‘azulón’ hizo oficial la llegada del joven volante, quien firmó por los próximos cinco años. Con aproximadamente 800 mil euros, el cuadro español se hizo con el 80 % del pase del jugador, mientras que el equipo ‘blanquiazul’ se quedó con el 20 % para obtener beneficios en alguna futura venta.

En la dos temporadas que estuvo hasta el momento, ‘Alda’ sumó 27 partidos y 868 minutos en cancha, pero no pudo aportar en goles ni asistencias. El mediocampista no es un habitual titular en el esquema táctico y el equipo ‘kiriko’ no la pasa bien en la LaLiga Smartbank, ocupando una de las últimas casillas en la tabla de posiciones. Por este motivo, la escuadra le comunicó al jugador que busque equipo en este mercado de pases.

El pasado 04 de enero, el periodista español Marcos Romano, informó por la situación del jugador. “Fuenlabrada le ha indicado a Aldair Fuentes que no seguirá contando con él, por lo que puede buscar un nuevo club a préstamo o como traspaso. Alianza Lima es una posibilidad, pero aún no hubo una comunicación formal”.

TODO FRUSTRADO POR UNA DEUDA

Desde un lado los ‘íntimos’ buscaban el préstamo del futbolista y por el otro Fuenlabrada no quiere contar más con el volante. Sin embargo, todo se paralizó porque existe una deuda pendiente de parte del equipo español por la venta del jugador. La idea del ‘azulón’ era que los ‘blanquiazules’ resignen el dinero faltante y aporten algo más por la vuelta de Aldair Fuentes.

Tras una reunión este 11 de enero, ambas directivas no llegaron a un buen puerto y el futbolista deberá buscar otro equipo. “Acaba de finalizar una reunión entre el club y Fuenlabrada de España, no se llegó a un acuerdo por el pase de Aldair Fuentes al club. No llegará al conjunto victoriano”, informó RPP Noticias al mediodía.

Ahora, Elio Casareto, representante de Aldair Fuentes, deberá buscar algún equipo para el futbolista de 23 años, quien disputó su último partido el pasado 02 de enero, en la caída 2-1 ante el UD Ibiza, por la jornada 22 de la segunda división de España. El futbolista disputó 44 minutos, pero no pudo ayudar en la derrota de su club.

LAS TEMPORADA DE ALDAIR FUENTES EN ALIANZA LIMA

Aldair Fuentes debutó en el 2017 con Alianza Lima y tuvo sin dudas su mejor temporada. Logró disputar 40 partidos y anotar cinco goles, pero eso era lo de menos cuando finalmente lo importante fue levantar el trofeo de campeón nacional al final del año. El técnico era Pablo Bengoechea y le encontró un lugar en la mitad de la cancha con mucha llegada al área.

Estuvo las temporadas 2018 y 2019 completa, donde además participó de manera internacional en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Arrancó el 2020 con Alianza Lima, pero terminó en España tras el interés del Fuenlabrada.

