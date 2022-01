“San Bartolo”, la obra que retrata a las víctimas del Sodalicio, vuelve al teatro

"San Bartolo" regresa en su tercera temporada. Foto: Difusión

Mientras la denuncia penal sobre el caso Sodalicio sigue en búsqueda de justicia, vuelve a la escena “San Bartolo”, este 13 de enero, iniciando la programación 2022 de Teatro La Plaza. La obra escrita y dirigida por Alejandro Clavier y Claudia Tangoa, parte del interés por entender la relación entre el poder y la fe, a través de las historias de adolescentes y jóvenes que fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales por miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en sus espacios de formación. Uno de ellos ubicado en el balneario que da título a la obra. ¿Qué pasaba adentro de esta agrupación católica? Nadie lo sabía hasta que, años después, ellos empezaron a hablar.

La obra está basado en testimonios y en diversas fuentes periodísticas, principalmente en el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Asimismo, aborda la historia real de Álvaro Urbina, quien participaba en uno de los centros pastorales del Sodalicio y fue víctima de abuso sexual por parte de su consejero espiritual. Además, incluye también extractos de textos y canciones sodálites y documentos periodísticos.

Los testimonios de exsodálites, jóvenes seducidos por el ideal de cambiar al mundo, que estuvieron dispuestos a dejar atrás su familia, su identidad y su cuerpo; alzan su voz en la obra y cobran vida a través de las destacadas actuaciones de Italo Maldonado, Diego Pérez Chirinos, Juan Carlos Pastor, Claret Quea, Vasco Rodríguez y Nicolás Valdés.

Por otro lado, los autores recurrieron a fuentes e información de casos similares ocurridos en otros países, como el caso del sacerdote Karadima en Chile y Los Legionarios de Cristo en México. Esa documentación les permitió reconocer las dinámicas y sistemas de abusos que existen en algunas organizaciones religiosas.

“Esperamos que ‘San Bartolo’ conecte al público con el caso Sodalicio que no debe quedar impune. Como ciudadanos, no podemos ser ajenos a esta situación: podemos tener diferentes opiniones, pero no ser indiferentes”, comentaron.

“San Bartolo” es apta para mayores de 14 años y va en funciones de jueves a lunes a las 8:00 pm y los domingos a las 7:00 pm. en Teatro La Plaza. Para ingresar al teatro es requisito indispensable presentar carnet de vacunación completa (físico o virtual) y llenar la ficha sintomatológica que se obtiene al comprar las entradas, a través de: https://entradas.laplaza.com.pe/checkout/45211

Teatro La Plaza inicia la temporada con la obra "San Bartolo". Foto: Difusión

ALLANAN CASA DE PEDRO SALINAS

El último sábado la casa de Pedro Salinas, autor el libro “Mitad monjes, mitad soldados” (con Paola Ugaz), fue allanada por el fiscal Eddy Elías. El objetivo, según el periodista, fue llevarse confiscado su computadora justo cuando prepara una nueva publicación sobre la congregación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), investigada por abusos sexuales.

“El objetivo, según resolución, era incautar mi teléfono y mi computadora (esta última no se la llevaron, pero casi). Por ende, estoy, en este instante, absolutamente incomunicado”, escribió.

Salinas cree que el allanamiento a su vivienda es un intento más por la congregación católica para amendrentarlo desde que en 2015 publicara “Mitad monjes, mitad soldados”, que cuenta los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente por el Sodalicio.

“En mi caso, han pretendido confiscarme la computadora en el momento -¡qué coincidencia!- que estoy ad portas de terminar mi último libro sobre el Sodalicio, el cual contiene información novedosa y actualizada sobre esta “sociedad de vida apostólica”, agregó.

El motivo del registro contra Pedro Salinas era investigar la contratación en 2017 de la consultora del periodista por el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez para ofrecer una asesoría de comunicación.

“Esta denuncia pretende involucrarme en un hecho irregular a raíz de una consultoría comunicacional que hice en el 2018 al Ministerio Público. Esta consultoría fue totalmente regular y transparente, y está justificada con documentos”, escribió.

Pedro Salinas recordó que también se ha hecho un seguimiento a su colega Paola Ugaz, con quien escribió el libro.

“Todo esto en el contexto de un uso grosero, casi rutinario, de utilizar la justicia como chaveta para amedrentar periodistas. A Paola Ugaz no han dejado de inventarle mentiras desde el año 2018, cuando empieza un asedio sistemático contra ella y contra mí. Y, aunque el Sodalicio lo niegue, hay firmes sospechas de que algunos de sus miembros estarían detrás de esta persecución”, manifestó.

Finalmente, el periodista contó que el fiscal Matamoros Curipaco, asumiendo la posición de la defensa de Luis Fernando Figari, “quiere cerrar el Caso Sodalicio para que no se investigue más, truncando así la investigación de la fiscalía de Criminalidad Organizada”.

