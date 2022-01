Leao Butrón pudo seguir en Alianza Lima: “Me propusieron ser gerente deportivo” (Foto: Alianza Lima)

Leao Butrón, exfutbolista, tocó temas relacionados a su último club Alianza Lima, la campaña del descenso en el 2020, la relación actual con los hinchas blanquiazules y reveló que en su momento pudo ser gerente deportivo.

Leao Butrón, exarquero y capitán de Alianza Lima, descendió deportivamente en la temporada 2020 y explicó que luego de su retiro del fútbol profesional existió una propuesta para ocupar un cargo directivo en el club blanquiazul.

“Hablé con ellos (dirigentes), me propusieron para ser gerente deportivo, después perdimos contacto y tampoco iba a estar detrás de nadie. Tuve contacto hasta marzo (2021) y desde ahí, hasta unas semanas que los vi en la premiación (de la Liga 1)”, contó Leao Butrón.

“ Yo quiero desarrollarme en la parte gerencial porque me he preparado , no quiero que me regalen absolutamente nada. Soy Administrador en negocios internacionales y gestor deportivo, si se da o donde se dé, siempre he dicho soy hincha de Alianza Lima y las cosas se dan en su momento y tampoco se piden, se ganan, en ese aspecto no busco nada, estoy en una nueva etapa de mi vida, es distinta a la de futbolista y es la de ejercer mi carrera profesional”, afirmó Leao Butrón.

Leao Butrón se retiro del fútbol en el 2020 tras vestir la camiseta de Alianza Lima (Foto: EFE)

Leao Butrón se refirió al descenso de Alianza Lima y rechazó ser el único responsable de los malos resultados del 2020.

“Todos somos responsables de lo que pasó en Alianza Lima en el 2020. Me siento tan responsable como cualquier otro jugador o persona que fue parte del equipo en el 2020. Fueron muchos problemas, todo el mundo lo sabe, y hay otros problemas que no se saben, pero creo que todos son responsables”, aseguró Leao Butrón.

El exportero de Alianza Lima aclaró que tiene una larga carrera profesional y no es justo solo tomar en cuenta el año 2020 con el club de La Victoria. Además, afirmó que no se arrepiente de ninguna de las acciones que decidió tomar en su momento.

“Siento pena por lo que pasó el 2020, fue muy doloroso, tengo 25 años de futbolista, si solo me voy a fijar por un año, que incluso jugué muy poco, solo llegué a alternar en los últimos partidos, pero pareciera que hubiera jugado todo el año, no sería justo con mi carrera. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en mi carrera, hice lo que tenía que hacer inclusive ese año que descendimos”, afirmó Leao Butrón.

Por otro lado, Leao Butrón no les dio importancia a las críticas recibidas en las redes sociales luego de la mala temporada con Alianza Lima en el 2020.

“Las redes sociales es un mundo paralelo, es un mundo que no existe. No existe porque estoy seguro de que hay mucha gente que está en las redes sociales y me los puedo cruzar y no te dicen lo que (publican) en redes sociales. Las redes sociales es Disneylandia, es un mundo que no existe . En las calles, desde que deje Alianza Lima en diciembre del 2020, solo he recibido muestras de cariño y eso quiero agradecerlo. En las redes sociales ves una foto y hablas con una moneda, con un osito, es decir, la cosa es cuando hables con una persona que sabes quién es, lo demás no existe” concluyó.

