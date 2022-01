Fitbit: ¿Cómo hacer que las caminatas con niños sean más beneficiosas?

Realizar caminatas al aire libre es más que una gran idea para distraerse, puedes hacerla durante casi todas las épocas del año, dependiendo del clima. Esta actividad puede hacerse acompañada de la familia y amigos, todos pueden lograr beneficios positivos para su salud física y mental. Permitirá a los niños liberar su energía y disfrutar de más libertad.

“A diferencia de andar en bicicleta o compartir los juguetes en el patio de recreo, el senderismo es algo que los padres no tienen que controlar”, señala Maria Sechrist, quien administra el sitio Hike Snowmass y lleva a sus dos hijos (de 1 y 3 años) de excursión con su esposo. “Diles a los niños: ‘Adelante, sé el líder’, y se sentirán como si estuvieran a cargo, decidiendo a dónde ir y cuándo tomarse un descanso”, finaliza.

Independientemente de la edad de tus hijos, todos pueden disfrutar del senderismo con los siguientes consejos que Fitbit te comparte.

Elige el camino correcto. “Mi esposo y yo tenemos la actitud de ‘hacer menos’”, comenta Sechrist. “Preferimos que los niños se diviertan antes que llegar a una cascada o caminar una cierta cantidad de kilómetros”. Así que deja de lado tus intereses y piensa: ¿Cuánto tiempo puedo mantener la atención de mis hijos durante una caminata? Luego, elige un camino que puedan completar en menos tiempo. Una vez que sepas que tus hijos pueden hacer, digamos, una caminata de media hora, aumenta a partir de ahí.

Así, mientras inician esta nueva dinámica de caminata, pueden elegir también desde su app de Fitbit divertidas formas de empezar, como una carrera de aventura, y así poder sentir que están recorriendo icónicas rutas como Valley Loop o Ruta Pohono. En este desafío recorrerán virtualmente pintorescos sitios de interés y desbloquear fotografías panorámicas mientras completan kilómetros en el mapa.

También asegúrate de que las condiciones no sean demasiado difíciles para tus pequeños. Puede que les resulte divertido subir una pequeña escalada de rocas, pero si eliges un sendero que es demasiado desafiante, no lo disfrutarán. “Y tratar de convencerlos de que hagan otra caminata será menos probable”, comenta Wesley Trimble, director creativo y de comunicaciones de la Sociedad Estadounidense de Senderismo, quien camina con su hijo de 3 años.

“Y, por supuesto, comprueba que el sendero sea seguro y no tenga desniveles pronunciados u otros riesgos potenciales. Considera consultar guías de senderos que te ayuden a encontrar el mejor camino”, sugiere Trimble.

Empaca bocadillos. Carga con alimentos aptos para caminatas que a tus hijos les gusten. “Tener algunos de sus favoritos los ayudará a mantenerlos con energía y entusiasmados en el camino”, indica Trimble. Y no olvides el agua o jugo también.

Revisa sus zapatos. “Los niños no necesitan botas de montaña. La inversión no vale la pena, ya que sus pies pueden crecer rápidamente cuando son jóvenes”, menciona Trimble. En su lugar, elige siempre zapatos cerrados (no sandalias, ni chanclas) para que sea menos probable que la suciedad y las rocas los incomoden. Luego, verifica que los zapatos se encuentren bien abrochados, pero no demasiado apretados y que sus dedos tengan espacio para moverse. Lo más importante es examinar las pisadas de los zapatos. Elige unos que no puedan deslizarse.

Considera las capas (o no). Trimble recomienda empacar varias prendas de ropa abrigadora para asegurarse de que sus hijos (especialmente los pequeños en los portabebés) se mantengan calientes en el camino. Por otro lado, Sechrist recomienda dejar ropa y pañales adicionales en el auto y simplemente caminar solo cuando el clima se encuentre agradable y no necesites llevar ropa adicional.

Mantén a tus hijos comprometidos. “Una caminata puede poner a prueba la capacidad de atención de tus hijos. Para evitar el aburrimiento, ten en cuenta sus personalidades”, comenta Trimble. “Algunos niños quieren explorar en lugar de caminar”. Si ese es el caso, déjalos que vean el arroyo, jueguen con alguna rama o examinen cada flor.

O si tus hijos son muy creativos e imaginativos, considera contar historias en el camino, tal vez con sus personajes favoritos.

“También pueden jugar juegos como Veo, veo o revisar el alfabeto y tratar de encontrar cosas en la naturaleza para cada letra”, recomienda Trimble. “Para letras duras como Q, busquen cosas que tengan la forma de esa letra u objetos que comiencen con esa letra. O simplemente pueden buscar palos o rocas geniales”.

Junto con Fitbit, pueden hacer sus caminatas más entretenidas proponiendo retos en familia a través de la aplicación de Fitbit. Vincula tu dispositivo y el nuevo Fitbit Ace 3 para niños en la creación de una cuenta familiar para conectar y poder conocer así las estadísticas de actividad diaria de tus hijos y que cada movimiento forme parte un estilo de vida divertido y saludable.

Fitbit Ace 3 ofrece un nuevo diseño para niños a partir de los 6 años, a prueba de agua con colores divertidos, retos, así como funciones enfocadas en ellos mientras los invitan a pasar más tiempo en familia a través de actividades físicas.

Además, desde la aplicación, podrás configurar animados recordatorios que llegarán a la pantalla de su Fitbit Ace 3, para que se muevan y estiren las piernas cuando lleven mucho tiempo sentados. Así, entre más se activen, podrán obtener insignias virtuales que los motivarán a seguir caminando y encontrar nuevas formas de superar sus récords.

Monitorea sus estados de ánimo. Los niños, naturalmente, se cansarán antes que los padres. “Siempre puedes elegir un sendero que tenga varios caminos para permitirte acortar la caminata si es necesario”, comenta Sechrist. “Además, ten paciencia para los descansos frecuentes (especialmente a medida que pasa el tiempo) y vayan a un ritmo más lento”, finaliza Trimble.

Por último, mantente preparado para todo. “Si empiezas a escuchar un aumento en los lloriqueos o tienes que tratar de mantenerlos comprometidos con más frecuencia, eso indica que te vas a encontrar con el cansancio”, menciona Sechrist. “Estate preparado para dejarlo todo y dar la vuelta”.

