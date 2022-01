Cuándo se envió el primer mensaje de texto y qué decía

Las apps de mensajería instantánea se convirtieron en una amenaza para el SMS.

Con el avance de la tecnología, las empresas lanzan al mercado dispositivos móviles que cumplan con los requisitos que solicitan los usuarios. Desde el tamaño, memoria, calidad de la cámara, hasta herramientas que puedan usar en du rutina. Los celulares son una extensión de las actividades que realizamos. Confiamos en su sistema para despertar, gracias al reloj que posee, o nos regimos de acuerdo al pronóstico del tiempo que nos muestra en la pantalla.

Incluso, en los últimos años se han unido nuevas plataformas a las ya exitosas, como Facebook, Twitter y YouTube. Son más los adolescentes y jóvenes quienes han encontrado una comunidad en lo digital que comparten sus intereses, es por esta razón que se registra un número importante de creadores de contenidos, por ejemplo en Tiktok, que gracias a un celular comparten su vida de lunes a domingo.

Es probable que a nuestros padres y abuelos les cueste comprender este impacto y cambio en lo tradicional que ellos conocían a la perfección. Ya que hace más de 15 años, los celulares solo servían para enviar mensajes de texto cortos, así como hacer llamadas. Los diseños eran muy básico, y no habían aplicaciones o herramientas adicionales que se puedan usar.

¿CUÁNDO SE ENVIÓ EL PRIMER MENSAJE DE TEXTO?

Recordando un pasaje de la historia, el primer SMS (Short Messaging Service o servicio de mensajería corta) fue enviado el 3 de diciembre de 1992 en Berkshire, Inglaterra, por el ingeniero Neil Papworth, quien trabajaba en la empresa Sema Group y tenía el propósito de crear un sistema de comunicación rápido y divertido.

Antes de la existencia de WhatsApp o Telegram, si querías comunicar algo sin necesidad de llamar a esa persona, tenías que enviar un mensaje de texto. Incluso, apareció una página web que se usaba para hacer estos envíos de manera gratuita.

¿QUÉ DECÍA EL PRIMER MENSAJE DE TEXTO?

El primer mensaje que envió fue “Feliz Navidad” a su colega Richard Jarvis en 1992. El SMS fue enviado desde su PC al teléfono de Jarvis. Ya para el año siguiente, 1993, la empresa Nokia, conocida por sus “dispositivos indestructibles”, permitió el envío de SMS de celular a celular.

Tuvieron que pasar alrededor de 7 años para que un gran número de personas en todo el mundo lo considere como una forma de comunicación. En la actualidad se estima que se envían unos 15 millones de mensajes por minuto. Los adultos entre 18 y 25 son los que más lo utilizan y envían hasta 133 SMS por semana.

A esto se sumó que las operadoras de telefonía ofrecían sus planes con un crédito destinado para que sea usado para el envío de mensajes o realizar llamadas telefónicas. Con el paso de los años, aparecieron las aplicaciones o simplemente Apps, que ofrecían herramientas y/o servicios a la comunidad.

¿Sabías qué? El Libro Guinness de los Récords reconoció al escritor de SMS más veloz. Se trata de la noruega Sonja Kristiansen, quien escribió un mensaje de 25 palabras en 37,28 segundos.

Es así como se centró la atención en aplicativos de mensajería, como WhatsApp, que permiten al usuario enviar mensajes cortos o largos, así como decorarlos con emojis. Incluso, se puede compartir documentos, notas de voz, ubicaciones en tiempo real, entre otras.

Aunque para los millennials y generación Z esto es una actividad muy sencilla que solo toma un par de segundos, para personas de 40 años a más suele ser una tarea algo tediosa, por lo que no abandonan los tradicionales mensajes de texto, sumando que, pueden usarlos así no tengan datos móviles, por lo que llega a más destinos que no cuenten con este servicio.

