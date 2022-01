Shirley Arica confiesa que solo se enamoró una vez: “Después del padre de mi hija, ya no he vuelto a sentir ese amor”

Shirley Arica habla del padre de su hija. (Foto: Instagram)

La exintegrante de El Poder de Amor sorprendió al hablar de Rodney Pío, el padre de su hija, durante una entrevista para el programa En Contacto, de Ecuador. Shirley Arica indicó que solo se enamoró una vez, precisamente de su expareja. Asimismo, resaltó que ya no suele dar mucha confianza o muestra lo sensible que puede ser como una medida de protección.

Cabe indicar que esta entrevista se realizó este 6 de enero en la mañana, generando revuelo entre sus seguidores y logrando ser tendencia en Twitter con el HashTag EnContactoconShirley.

Es aquí donde la joven se calificó como una mujer guerrera y sensible, aunque no esté acostumbrada a mostrar mucho sus sentimientos. “Me han dañado muchas veces en la vida y hoy en día pienso mucho para abrirle las puerta a alguien, pienso mucho a la hora de tener una relación, de entablar una amistad, porque ya me han fallado. Soy como que más cautelosa ahora”, explicó la joven de 32 años.

Arica también habló sobre qué cualidades debe tener el hombre que le robe el corazón. “Siento que si llega un hombre a mi vida, con el cual congenie super bien, con el cual tenga afinidad, tema de conversación, un hombre que me respete, que me haga reír, creo que sería un hombre que pueda conquistarme”, dijo a través de su video de presentación para En Contacto.

EL ÚNICO AMOR

Shirley también se atrevió a hablar del padre de su hija, Rodney Pío, de quien está separada desde hace muchos años. Como se recuerda, la joven indicó que hoy en día, llevan una buena relación como padres.

“Me enamoré solo una vez, creo, ya he vuelto a sentir ese amor tan de querer darle todo a esa persona, de querer estar todo el tiempo con él. Habló del papá de mi hija, pues por algo le di a mi hija, por así decirlo. Me sentí muy plena en ese momento. Cuando estoy enamorada a veces pierdo la noción del tiempo, eso me ha pasado, antes, me dejo llevar, soy muy entregada. A veces por ese motivo me pagan mal”, explicó.

Shirley Arica en el programa En Contacto, de Ecuador. (Foto: Twitter)

SU EMBARAZO

En otro momento, la modelo habló sobre su hija, quien ya tiene seis años. Shirley se mostró sensible cuando le tocaron este tema, indicando que es un amor indescriptible lo que siente por ella.

“Una amiga me dijo, estás embarazada, le dije, ‘no, no creo’. Llegué a Lima y me saqué una prueba, así fue como me enteré. Fueron muchos sentimientos encontrados, porque yo estaba super enamorada, buscaba tener una hija hace mucho tiempo, él no estaba enterado, pero eran mis planes. Creo que cayó en el momento preciso”, señaló.

“(Mi hija) Es mi punto más sensible, recordar hace seis años cuando la abracé por primera vez, es la persona que cambió mi vida, es una amor indescriptible, un amor eterno, muy fuerte”, concluyó.

¿QUÉ DIJO SOBRE SEBASTIÁN TAMAYO?

Shirley Arica no solo grabó esta presentación para el programa, sino también brindó una entrevista con los conductores, quienes no dudaron en preguntarle sobre todas las polémicas en El Poder del Amor, y el colombiano Sebastián Tamayo.

“Hay un cariño de por medio, lo quiero muchísimo, pero lamentablemente no los tuvo puestos, pues, para estar conmigo”, señaló la modelo, provocando la risa de los conductores.

SEGUIR LEYENDO: