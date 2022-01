Shirley Arica se vuelve tendencia tras brindar entrevista para programa En Contacto, de Ecuador

Shirley Arica en el programa En Contacto, de Ecuador. (Foto: Twitter)

La modelo Shirley Arica ha ganado gran notoriedad a nivel internacional tras participar en el reality El Poder del Amor, y es que su estilo desenfadado y no tener pelos en la lengua le ha hecho ganar una gran legión de seguidores. Su nombre es hoy tan conocido, que este 6 de enero, la joven fue invitada especial del programa En Contacto, de Ecuador.

Cabe señalar que En Contacto es un programa matutino de variedades producido por la cadena de televisión ecuatoriana Ecuavisa, enfocado en contenidos de belleza, cocina, salud, entretenimiento, ayuda social y espectáculos. Este espacio acogió a la guapa peruana, quien se hizo conocida en nuestro país como la ‘chica realidad’ y su vínculo con el futbolista Reimond Manco.

Es justamente en una presentación que tuvo para este espacio ecuatoriano, donde Shirley admitió que ingresó a la pantalla por ser una figura polémica. “He tenido una vida bastante mediática desde los 18 años hasta la actualidad. He participado en realitys de baile, de competencia. He hecho un poco de actuación, así como mil oficios”, se le escucha decir a la joven de 32 años.

“Al inicio no quería estar en la televisión, me hubiese gustado dedicarme a otra cosa, pero no me arrepiento de nada. Considero que cada cosa que ha pasado en mi vida me ha hecho crecer. Me ha hecho madurar, siento que cada cosa que sucede y cada persona en nuestra vida es por algo, nos deja una aprendizaje, no me arrepiento de nada”, acotó Arica.

EL PODER DEL AMOR LIMPIÓ MI IMAGEN

En otro momento resaltó que El Poder del Amor le ayudó a limpiar su imagen, ya que “fue un escalón bastante importante en mi carrera y en mi vida porque pude tener esta pantalla para que la gente pueda conocer un poco más de mi esencia, de poder conocer quién es Shirley Arica como persona y no como un personaje mediático”.

Arica se calificó también como una mujer guerrera y sensible, aunque no esté acostumbrada a mostrar mucho sus sentimientos.

Shirley Arica no solo grabo esta presentación para el programa, sino también brindó una entrevista con los conductores, quienes no dudaron en preguntarle sobre todas las polémicas en El Poder del Amor, y el colombiano Sebastián Tamayo.

“Hay un cariño de por medio, lo quiero muchísimo, pero lamentablemente no los tuvo puestos, pues, para estar conmigo”, señaló la modelo, provocando la risa de los conductores.

Esta entrevista fue bastante comentada en las redes sociales, siendo incluso tendencia, con el hashtag #EnContactoConShirley. Los seguidores de Shirley Arica resaltaron su forma de desenvolverse a la hora de la entrevista, además de recalcar lo bella que se le veía.

Como se recuerda, la modelo se encargó de hacer el anuncio de este encuentro a través de su cuenta de Instagram.

Shirley Arica en programa En Contacto. (Foto: Twitter)

Shirley Arica es tendencia tras participar en programa de Ecuador. (Foto: Twitter)

