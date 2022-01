COVID-19: estos son los 16 vacunatorios que hacen pruebas moleculares gratuitas

Una persona se realiza una prueba de coronavirus en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Ángel Gonzales Taipe

El Perú está experimentando un aumento de casos significativo en los últimos días. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) habilitó puntos de toma de pruebas moleculares gratuitas en los 16 centros de vacunación más grandes de Lima Metropolitana. Con esto, se espera disminuir la aglomeración en los centros donde se realizan estas pruebas.

“Ya tenemos 16 puntos de toma de muestras extramurales, principalmente ubicados en donde están los ya conocidos centros de vacunación más grandes que hay en Lima (Metropolitana)”, señaló el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez.

Los locales de vacunación donde se toman pruebas moleculares están ubicados en Lima Norte (4), Lima Centro (4), Lima Este (6) y en Lima Sur (2). Estos están trabajando entre 8 a 12 horas diarias y funcionan en 16 distritos de Lima y en diferentes horarios (de 7 a.m. a 7 p.m., de 7 a.m. a 5 p.m. y de 8 a.m. a 5 p.m.).

A continuación te mostramos el listado de los locales, elaborado por la Agencia Andina:

PUNTOS PARA TOMA DE MUESTRA EXTRAMURALES AUMENTAN

El representante del INS resaltó que se están implementando más puntos de tomas de muestras para COVID-19 extramurales, es decir, fuera de los centros de salud. Además, se realizan consultas médicas.

“Si tiene alguna molestia respiratoria, si requiere consulta médica, de todas maneras se va a poder pasar por consulta médica. Pero no a gente que está sana”, subrayó Víctor Suárez.

Cabe resaltar que no es obligatorio pasar por una consulta médica previo a realizarse la prueba.

Suárez informó que actualmente en el Perú están operando 120 laboratorios, entre públicos y privados. Todos tienen 48 horas como máximo para entregar los resultados una vez tomada la muestra para COVID-19.

“ El resultado debe estar disponible en la página web Resultados Covid , a la cual es fácil ingresar vía Google, y ese estándar lo estamos monitoreando permanentemente con cada uno de los laboratorios”, señaló.

Cuando existe una desviación de las 48 horas, inmediatamente el INS se contactará con los laboratorios.

QUÉ PRUEBA MOLECULAR HACERTE: ¿ANTÍGENA O MOLECULAR?

Suárez explicó que la prueba molecular de descarte debe hacerse 2 a 3 días después de haber estado en contacto con una persona que haya dado positivo al COVID-19.

“Hay que tener en cuenta que el paciente (COVID-19) empieza a contagiar no solamente desde que tiene síntomas, sino desde días antes. No tiene síntomas, pero ya está contagiado y está contagiando a otras personas”, aseveró.

Además, el representante del INS señaló que no solo se deben contar los días desde que empezaron a sentir síntomas, sino que se debe incluir los días previos - desde que se tuvo el contacto. También resaltó que de no tener síntomas, lo ideal es tomarse una prueba molecular.

“Otra cosa importante a tomar en cuenta es si no tengo síntomas, lo mejor es hacerse una prueba molecular, pero si tengo síntomas puedo tomarme una prueba molecular, pero también me puede ser útil una prueba antigénica ”, señaló.

Agregó que ante un cuadro severo de la enfermedad (síntomas) se debe hacer un diagnóstico urgente, en este sentido la mejor opción es tomar la prueba antigénica para tener el resultado en 15 minutos .

“La provisión de pruebas está asegurada. Contamos con más de un millón de pruebas moleculares y cerca de 8 millones de antigénicas para atender a la población en todo el país”, aseguró Suárez.

“También están funcionando los centros de oxigenoterapia temporal, que son establecimientos que no son hospitales, pero que ofrecen camas con disponibilidad de oxígeno a las personas que requieran un suplemento de oxígeno adicional, pero que no están demasiado complicados como para requerir de una cama UCI”, agregó.

