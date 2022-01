Robaron camión furgón de 22 mil dólares en El Agustino durante la madrugada

El incidente ocurrió en horas de la madrugada del martes 4 de diciembre. Foto: captura de Imagen/La República.

Inseguridad en fue lo que vivió un vigilante en El Agustino en horas de la madrugada del este martes, al ser sorprendido por sujetos que se llevaron un camión furgón valorizado en 22 mil dólares. El vehículo de placa AFL-881, modelo HD64 (del año 2014), era propiedad de una familia del mencionado distrito quien ya realizó la denuncia a la comisaría.

Según información de La República, el sucedo quedó registrado en las cámaras de seguridad, en donde se informó que eran hombres los que se acercaron al vehículo para conducirlos. “A las 3 a. m. se lo han llevado. Es una herramienta de trabajo de mis familiares. Es bastante penoso que se lleven así de fácil la camioneta. Es una cochera. Dejábamos el vehículo ahí”, expresó el familiar de la víctima al medio.

Sin embargo, la persona denunciante pidió explicación sobre cómo el vigilante no pudo identificar a los delincuentes que cometieron el robo en la madrugada. Esto debido a que las cámaras de seguridad, mostraron que los sujetos no tuvieron complicaciones para conducir el auto y llevárselo en frente del guardia.

“Siempre cuando se sale de la reja, el vigilante hace que paremos para que se percate si somos los dueños o no. En este caso, el vigilante no se percata. (…) No entendemos por qué. En las imágenes se ve que se van con el carro y el vigilante no hace nada ”, detalló. Exigieron apoyo para encontrar el vehículo.

OTRO INCIDENTE EN EL AGUSTINO

El nuevo año ya comenzó, pero ciertos problemas que ocurren en el país siguen vigentes: es el caso de la inseguridad. Tal como ocurrió hace dos días en el mismo distrito, cuando sujetos destruyeron un hostal ‘Dubai’ al buscar a su víctima y querer asesinarlo. Todo comenzó cuando esta persona buscaba escapar de una turba de 15 personas.

Al entrar al hostal, las cámaras de seguridad permitieron ver como algunos de ellos con el pecho descubierto y en presunto estado de ebriedad se acercaban al local. Una vez que abrieron la puerta, la turba entró al primer piso y destrozó las lunas de tres habitaciones. Luego se retiró.

Paralelo a ello, desde la calle, los vándalos lanzaron objetos contundentes y rompieron las lunas del segundo y tercer piso. Al lado de la cochera había tres cuartos más que quedaron destrozados.

Un trabajador se dio cuenta y cerró la puerta de la cochera, pero los matones la abrieron a patadas. Producto de ello es que parte de la puerta quedó hundida. “El hombre subió por las escaleras hasta la azotea y de ahí, por los techos, saltó a una casa y a otro hospedaje. Abajo, los sujetos quisieron entrar y forzaron una puerta de rejas. No pudieron abrirla”, dijo un empleado.

La víctima intentando escapar de los que lo intentan asesinar. Foto: Captura de Latina.

El hombre fue identificado con el apodo de ‘Chino Castro’ quien llegó al lugar que está ubicado en la urbanización Huancayo aproximadamente a las ocho de la mañana. Logró escapar por el techo del hostal saltando a otras casas y hospedajes. “El hombre dijo que estaba en una reunión. Uno de los sujetos de la turba agredió a su esposa embarazada y él la defendió. Le habría pegado a uno de ellos y por eso lo persiguieron”, precisó un efectivo policial.

