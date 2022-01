Julio César Uribe y la opción de Perú en Qatar 2022: “Con 6 o 7 puntos más estaría clasificada”

Julio César Uribe jugó con la selección peruana en el Mundial de España 1982.

La selección peruana afronta los meses más complicados del 2022. Y es que máximo en marzo culminarán las Eliminatorias Sudamericanas con las definiciones de los equipos clasificados al Mundial de Qatar. En ese sentido, Julio César Uribe, actual entrenador de fútbol, considera que con seis o siete puntos conseguidos en estos cuatro partidos restantes, el elenco nacional tendría asegurada su próxima presencia mundialista.

La misión no es nada sencilla y Perú depende de sí mismo para lograr este importante objetivo. “ Perú depende de sí mismo y eso es importantísimo. Estar igualado en la quinta posición con Colombia y jugar este mes en Barranquilla va a permitir, logrando el gran resultado, acercarse a Qatar 2022. Después viene Ecuador que está tercero y sabe que no debe perder el paso para tratar de estar en el próximo Mundial después de no haber estado en el anterior. Uruguay está a un punto, este cierre es de película”, declaró el ‘Diamante’ en una entrevista realizada en el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Sin duda, los próximos tres encuentros determinarán el futuro próximo de la ‘blanquirroja’. Barranquilla es la primera plaza donde deberán sumar al menos un punto. El reciente cambio de horario de las 6:00 p.m. a las 4:00 p.m., hace pensar que los colombianos están urgidos de ganar. Y es que se encuentran apenas un puesto por encima de Perú con el mismo puntaje pero con mejor diferencia de goles.

Sin embargo, tal y como lo comentó el periodista Peter Arévalo para ESPN, “Perú está en condiciones de sumar en Barranquilla. Así se juegue con 37 grados”. Dicha declaración no es para nada alejada a la realidad, ya que los dirigidos por Ricardo Gareca se han acostumbrado a conseguir victorias históricas a lo largo del proceso clasificatorio. Lo logró para Rusia 2018, ganando a Quito en Ecuador o a Paraguay en Asunción. Asimismo, consiguió un importante triunfo ante Venezuela en Caracas, luego de 24 años sin poder lograrlo en Eliminatorias. Todos estos resultados solo hacen más que demostrar la valentía y el poderío anímico de la ‘bicolor’ ante situaciones adversas.

Lo que sigue después de Colombia, será el enfrentamiento ante la selección de Ecuador en Lima, contra Uruguay en Montevideo y cerrando ante Paraguay en la capital del Perú. Justamente, Uribe considera que alcanzando un 50% 0 60% del total de los puntos en disputa (12), la ‘bicolor’ puede clasificar a Qatar 2022. “Perú necesita hacer sus mejores cuatro partidos para rescatar el 50 o 60 por ciento de los puntos que son 12. Creo que con 60 por ciento estaría clasificado, y si es 65 mejor. Los rivales que va a enfrentar también piensan lo mismo, por eso digo que Perú va a necesitar de sus mejores actuaciones”, añadió.

PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA

Por lo pronto, los dirigidos por Ricardo Gareca se vienen preparando en la Videna desde inicios de diciembre con miras a los amistosos que sostendrá ante Panamá y Jamaica, previo al reinicio de las Eliminatorias. Los primeros en llegar fueron los jugadores que actúan en la MLS, pues el torneo culminó a finales de noviembre. Sergio Peña fue otro de los jugadores que se presentó a la par, pues en Suecia sucedió lo mismo.

No obstante, aún faltan los permisos para que estos futbolistas, además de los recientes convocados de la Liga 1, puedan estar presente en los amistosos. Y es que al no ser fecha FIFA, ningún club tienen la obligación de ceder a sus jugadores. De igual forma, desde la FPF ya trabajan para que puedan contar con la mayor cantidad de elementos posibles, ya que dichos encuentros ante los centroamericanos se jugarán previo al duelo con Colombia.

