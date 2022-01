Gustavo Dulanto y su ausencia en la ‘bicolor’: “No sé que me falta para ser llamado, pero seguiré trabajando para estar”

Gustavo Dulanto estuvo en una preconvocatoria de la 'bicolor' para la Copa América 2015 cuando tenía 19 años.

Gustavo Dulanto ha sido, sin duda, uno de los mejores jugadores peruanos que se desempeñan en el extranjero el pasado 2021. Y es que a pesar de jugar en un club modesto de Europa como el Sheriff Tiraspol de Moldavia, ha rendo en gran nivel, compitiendo incluso en la Champions League ante jugadores como Karim Benzema, Luka Modric o Edin Dzeko. Esto causó que se le relacione con la selección peruana, aunque por ahora no se ha dado y es algo que desconoce el motivo de su ausencia.

“ Me pone triste no ser considerado, pero son decisiones que uno tiene que respetar. Seguiré trabajando para poder estar”, señaló el zaguero peruano en una entrevista para el programa ‘Código Fútbol’ de GOLPERU. En ese sentido, admitió que no sabe los motivos por el cual Ricardo Gareca no lo convoca. “ No sé, yo hago lo que puedo en el campo y a mi equipo, dentro de todo, nos ha ido bien”, añadió.

A su vez, reconoció que solo tuvo contacto con Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, previo a los últimos duelos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. “ Solo tuve un contacto con el profesor Néstor Bonillo para la fecha contra Bolivia y Venezuela. Después, no tuve más acercamiento con la selección. Esa vez hablamos y me dijo que iban a enviar una carta, que esté atento a la lista que iban a entregar el siguiente viernes. La comunicación fue una semana antes”, comentó.

CAMPAÑA CON EL SHERIFF

La temporada de Dulanto ha sido, probablemente, la mejor de su carrera como futbolista profesional. Llegó al Sheriff Tiraspol en enero del 2021 y rápidamente se hizo con un lugar en el once titular. De hecho, al poco tiempo conquistó la liga de Moldavia, lo cual le permitió acceder a las fases previas de la Champions League. En esta competición, tuvo que superar a cuatro rivales. En la primera fase derrotó al Teuta de Albania por un 5 a 0 global, luego al Alashkert de Armenia por 4 a 1, después al Estrella Roja de Serbia por 2 a 1 y finalmente al Dinamo Zagreb de Croacia por 3 a 0.

Estos resultados le permitieron acceder a la fase de grupos, donde se midieron ante el Real Madrid, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk. En ese sentido, dieron el batacazo al conjunto ‘madridista’ tras vencerlo por 2 a 1 en el mismo Santiago Bernabéu. Al final de la serie, culminaron con 7 puntos y con la clasificación a la Europa League.

Gustavo Dulanto marcando a Karim Benzema en el Real Madrid vs. Sheriff. | Foto: Champions League

INTERÉS DE CLUBES EXTRANJEROS

Todo esto provocó que varios equipos del extranjero pregunten por Dulanto, siendo los más sonados los provenientes de Brasil. “ Mi agente me dijo que había interés de equipos brasileños , pero también que entrene y disfrute mis vacaciones. Obvio que me gustaría jugar en Brasil. Los últimos campeones de la Copa Libertadores son brasileños y que se interesen en mí me causa alegría. Me da más ganas de seguir trabajando como lo vengo haciendo”, dijo el exjugador de Universitario de Deportes que llevó la cinta de capitán en varios partidos.

SEGUIR COMPITIENDO EN TORNEOS INTERNACIONALES

Sin duda, el hecho de continuar compitiendo a nivel internacional, esta vez en la Europa League, hace que el defensa nacional pueda seguir codeándose con grandes jugadores. Justamente, sobre ello se refirió, recalcando que todo lo hecho en el año ha sido bastante duro para llegar a donde están. “(Jugar la Europa League) Es una linda oportunidad para seguir demostrando lo que venimos haciendo en las competiciones internacionales. Es un nivel ‘top’. Nos tocó Sporting Braga, que es un club al cual ya me enfrenté cuando estuve en Boavista. Juegan muy bien. Nosotros venimos de ser eliminados de la Champions League pero con esta vida que nos toca en la Europa League sé que no la vamos a desaprovechar, ya que nos ha costado mucho para llegar hasta ahí. Para entrar a la Champions, siendo campeón de Moldavia, tienes que jugar cuatro partidos previos y eso quiero resaltar. No es casualidad lo que se vivió. Hicimos 7 puntos en un grupo bastante complicado”, finalizó.

