Iván Bulos y la superación tras el retiro del fútbol: “El tener claro que iba a ser entrenador me ayudó”

Son muchos los casos sobre jugadores que deciden culminar su carrera profesional a causa de las lesiones. Y es que el fútbol es una carrera que otorga muchas facilidades, pero también quita algunas cosas. Ahora, el retiro no es un hecho para lo que todos los futbolistas estén preparados. No obstante, Iván Bulos cree que tuvo las cosas claras de lo que quería hacer después de jugar, por lo que el impacto no fue tan chocante y lo asimiló de la mejor manera.

“Si tú escuchas hablar a los futbolistas cuando se retiran, dicen que les cuesta muchísimo dejar de ser jugador de fútbol. Pero en mi caso todo lo contrario, por más que la gente me haya dicho que me iba a costar, creo que el tener claro qué iba a ser después, que es ser entrenador, me ayudó. Sinceramente prefiero ser más técnico que jugador , es un gusto personal”, señaló el exjugador en una entrevista para el diario ‘El Comercio’.

En ese sentido, Bulos cree que ese anhelo de ser entrenador lo tuvo desde muy joven, incluso cuando todavía se desempeñaba como futbolista profesional. Un hecho poco habitual en los jugadores. “ A los 21 años me empecé a preparar, tenía claro que iba a ser entrenador cuando me retirara del fútbol , lo que no sabía era que iba a ser tan pronto por las lesiones. Comencé a prepararme desde esa edad porque sentía que mientras más preparación era mejor. Yo siempre preferí ser técnico que futbolista y ahora que estoy de este lado lo puedo reafirmar”, comentó el actual entrenador de la academia del PSG en Estados Unidos.

Y es que Iván vivió un calvario de lesiones a lo largo de su carrera. En ese sentido, todo empezó a puertas del Mundial de Rusia 2018. El 03 de octubre del 2017 durante un partido de práctica con la selección peruana, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión bastante complicada que lo alejó de las canchas durante casi medio año. “ Me privó de la posibilidad de poder integrar la lista mundialista, que era algo que yo quería. Me lesioné justo a puertas del Mundial, así que no pude luchar por un puesto. Pero luego, analizando mi carrera, estoy muy contento con lo que pude lograr: jugué en el extranjero y en la selección. Siento que me ha servido muchísimo para lo que estoy haciendo ahora”, declaró. Posteriormente la situación fue la misma, ya que en los clubes donde estuvo después de ese accidente, su rodilla no volvió a ser la misma. Tenía que realizar trabajos extras en los entrenamientos y el dolor no cesaba.

El apoyo de los familiares es fundamental en este tipo de situaciones, un hecho del cual Iván no dudó en destacar. “ Las lesiones son difíciles de sobrellevarlas. Más aún cuando son repetitivas, cuando sales de una y entras a otra. Necesitas apoyo familiar y profesional. Es sumamente desgastante. Uno siempre cuando está jugando y se lesiona, tiene la ilusión de volver, de recuperarse, le pasa a cualquier futbolista. Ese proceso es muy estresante. Ahora es un alivio saber que ya no me pasa de nuevo”, confesó Bulos, quien tiene el ligamento cruzado roto tras su última lesión en Carlos Stein, motivo por el cual tuvo que retirarse y no podrá operarse debido a recomendaciones médicas.

Cuando Iván Bulos defendía la camiseta del Deportivo Municipal el 2015, parecía que Paolo Guerrero al fin tendría un sucesor para el puesto de ‘9′. Marcó 9 goles en el torneo Apertura de aquel año, lo que le valió ser convocado a la selección peruana y con la que jugó en el empate 0 a 0 con Colombia en Estados Unidos. Sin embargo, el propio Iván dijo que este apelativo no le pesó y entendía la situación. “ A mí no me pesó en lo absoluto porque yo no lo tomaba personal. Sabía de la necesidad auspiciosa de encontrar un reemplazante a Paolo en ese momento y yo era un jugador de características similares. Sabía que no era por mí exclusivamente, éramos varios que cargábamos esa expectativa de la gente de encontrar un sucesor a Guerrero, pero a mí no me afectó. Es más, era una motivación y una oportunidad buena para mí. Yo intenté dar lo mejor por mi carrera, no solo en el caso puntual de ser el sucesor”, reveló.

Según cuenta el mismo Iván en dicha entrevista, los técnicos con los que se ha reunido para aprender han sido Ricardo Gareca, Juan Reynoso, José ‘Chemo’ Del Solar, Mariano Soso, con los entrenadores que tuvo en Portugal, Bélgica y con los de la Liga 1.

