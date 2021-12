Iván Bulos, técnico de PSG en Estados Unidos: conoce su trabajo con la Sub-18 y todos sus proyectos

Iván Bulos, DT de la academia del PSG en EE.UU., jugó su última temporada como futbolista profesional el 2020 en Carlos Stein.

Bien dice que en la vida por algo suceden las cosas. Eso lo puede comprobar Iván Bulos, ahora exjugador de fútbol que tuvo que anunciar su retiro temprano (con 28 años) de los campos de juego por problemas reiterativos en la rodilla. En ese sentido, se ha enfocado en su nueva faceta como director técnico que lo llevó a la academia del PSG en Estados Unidos, club en el que trabaja como entrenador de la Sub-16 y Sub-18.

De hecho, ha podido comprobar la magnitud de la institución francesa, que busca tener un proyecto similar al Barcelona de España. Y aunque si bien los ‘parisinos’ tienen la fama de ser un club comprador por los fichajes de Kylian Mbappé, Neymar o Lionel Messi, entre otros ‘cracks’, apuntan a tener un modelo que fortalezca sus divisiones menores. “ El PSG está intentando desarrollar un estilo que se reconozca como le ha pasado al Barcelona y no tanto por la compra de jugadores como se le conoce hoy en día. Se ha saltado esa parte porque tiene la capacidad de fichar, pero así como invierte dinero en Messi o Neymar, también lo hace en la formación de jóvenes talentos”, aseguró Bulos en una entrevista realizada para el diario ‘El Comercio’.

CONTACTO E INICIOS EN EL PSG

Cuando tomó la decisión de retirarse del fútbol, el que fuera delantero del Deportivo Municipal relató que llevó unos cursos en Barcelona, en donde conoció a una persona ligada a la entidad francesa que fue el nexo para llegar luego a Florida, Estados Unidos y empezar su carrera como DT en la academia. “ Hice varios cursos en el Barcelona . Ahí conocí unas personas, quienes me comunicaron que había una posibilidad en el París Saint-Germain. El director de la academia era un exentrenador de La Masía (cantera del Barcelona). Me reuní con él, me propusieron el trabajo, pasé varias entrevistas y al final me salió todo bien para quedarme en la institución”, señaló.

Apenas llegó, pensó en tomar las categorías más cercanas a la etapa adulta, por el hecho de que apunta a tener una carrera como entrenador en equipos mayores y no de menores. En ese sentido, explicó cómo es el proceso una vez que los chicos terminaron su formación en América. “Lo que busca el PSG es que los mejores vayan a la reserva del primer equipo. Por eso, el trabajo aquí es captar a todos los jugadores de la región que tengan condiciones de subir al plantel principal o a algún club de la MLS . Hay un departamento de scouting y análisis que se encargan de la selección. El director de la academia, junto a mí, damos el vistazo final para que integren el equipo”, declaró.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, dirigiendo un entrenamiento del primer equipo. | Foto: PSG

MÉTODO DE ENTRENAMIENTO

Asimismo, dio a conocer un detalle sobre la organización de entrenamiento de las categorías que él dirige, teniendo como referencia al primer equipo que encabeza el argentino Mauricio Pochettino. “ La organización de nuestro entrenamiento es el mismo que el de la Sub-12 de la academia en Francia o del primer equipo de Mauricio Pochettino. Después el contenido de cada ejercicio es distinto porque eso depende de la situación de cada equipo, pero la organización es la misma porque el club trata de ahorrarle al futbolista el mayor tiempo posible para que se le haga más fácil la adaptación a un nivel superior. Es un proyecto a mediano o largo plazo”, manifestó el exintegrante de la selección peruana.

En dicha entrevista, también se pudo conocer que el exfutbolista formado en Regatas Lima tiene evaluaciones constantes que le hacen los entrenadores del PSG en Francia. Mediante capacitaciones, buscan mejorar las calificaciones de sus representantes en Estados Unidos, de tal forma, que puedan encaminar el proyecto con los jóvenes valores del club. Por ahora, no ha visitado las instalaciones donde entrenan Di María, Mbappé, y compañía, debido a la pandemia del COVID-19, pero es algo que se dará en un futuro próximo.

Por lo pronto, el Perú cuenta con un representante más en el extranjero. Definitivamente, el hecho de haber tenido una formación en Europa y en una institución gigante en el mundo le dará una experiencia de calidad. Quién sabe si más adelante pueda tomar el buzo de la selección peruana.

