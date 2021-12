Nano Guerra a Aníbal Torres: “Revise si tiene más familiares contratando con el Estado”

Nano Guerra García y Aníbal Torres. | Foto: Agencia Andina

El congresista de Fuerza Popular, Nano Guerra García, le respondió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien el último domingo había cuestionado el actuar de la fiscal provincial Norah Córdova, quien investiga en caso de la licitación en Petroperú, y contra quienes buscarían la vacancia presidencial desde el Congreso de la República.

Al respecto el parlamentario de la bancada naranja utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al titular de Justicia que “se preocupe” por revisar si tiene familiares que estén contratando con el Estado.

“Sr. Aníbal Torres, preocúpese de la “legalidad” en la que se mueve su jefe y aproveche estos días para revisar si tiene más familiares contratando con el estado, deje de inventar cuentos de navidad. Chambee”, expresó Guerra García.

ANÍBAL TORRES CRITICAN A NORAH CÓRDOVA

Cabe señalar que el último fin de semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, criticó a la fiscal Norah Córdova, quien está a cargo de la investigación del caso Petroperú. Torres consideró que la fiscal no debería “investigar al presidente Pedro Castillo” por ser su “enemiga declarada”.

El ministro destacó y rechazó, a través de su cuenta de Twitter, las publicaciones que realizó la fiscal Norah Córdova en Facebook en contra de la candidatura de Pedro Castillo durante la campaña electoral 2021.

“¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley?”, escribió Aníbal Torres.

La publicación del ministro estuvo acompañada por diversas capturas de pantalla en donde se muestra los comentarios que realizaba Norah Córdova y donde vincula la figura de Pedro Castillo al “terrorismo”.

Por ejemplo, en julio escribió que el presidente en su discurso mencionó tantas etnias, que se sentía extranjera. En agosto manifestó en dicha cuenta, que el Congreso debería dar su apoyo al gabinete ministerial y luego vacar a Castillo.

Por su parte, Norah Córdova ha intentado defender su trabajo y explicó que su labor no es investigar al presidente: “Yo no investigo a Castillo, no tengo la prerrogativa. La única persona que tiene la competencia de investigar al presidente de la República es la doctora Zoraida Ávalos (Fiscal de la Nación)”, declaró en una entrevista a Canal N.

CONTRATOS CON EL ESTADO

A mediados de noviembre, Aníbal Torres fue cuestionado por la contratación de empresas de sus familiares con el Estado. Hecho que Guerra García intentó recodarle en su tuit al pedirle que revise “si tiene más familiares contratando con el Estado”. Al respecto el titular de la cartera de Justicia envió un oficio al contralor general de la República, Nelson Shack, y al titular del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Diego Montes, en el que solicita evaluar la validez del contrato de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) con la empresa Aldem SAC, que tiene como apoderado a su hermano, Víctor Torres Vásquez.

“Con relación a la empresa de familiares del ministro Aníbal Torres que contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad dependiente del Minsa, se realizó un proceso de concurso público que se inició el 3 de junio de 2021 y se otorgó la buena pro el 22 de julio el 2021, mucho antes de que el actual titular del MINJUSDH asumiera o conociera que ocuparía el cargo de ministro”, señala un comunicado de noviembre emitido por el sector Justicia.

