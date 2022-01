COVID-19 en el Congreso: Alejandro Cavero dio positivo al nuevo coronavirus

Alejandro Cavero.

A través de las redes sociales, el congresista de la bancada Avanza País, Alejandro Cavero, informó a la población que contrajo la COVID-19, tras realizarse una prueba de laboratorio confirmando su diagnóstico.

En su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que encuentra en cuarentena o aislamiento y que presenta síntomas bastante leves. Cavero aprovechó la oportunidad para exhortar a la ciudadanía a vacunarse contra el nuevo coronavirus porque “la inmunización salva vidas”.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a COVID-19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba. Felizmente, mis síntomas son bastante leves. Vacunémonos todos porque salva vidas”, tuiteó.

Luego de Cavero, hasta el momento son cuatro los parlamentarios que han confirmado haberse contagiado con el virus que desató la más reciente pandemia. Sigrid Bazán de Juntos por el Perú compartió la noticia el 18 de diciembre, Guillermo Bermejo de Perú Libre lo anunció el 22 de este mes, mientras que Hector Acuña Peralta y Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso (APP), lo anunciaron el 28 de diciembre.

MEDIDAS ADOPTADAS

Ante esta situación y la llegada de la variante ómicron a nuestro país, el Congreso de la República comunicó las diversas medidas adoptadas desde la institución. Se mencionó que se han realizado más de 2,500 pruebas de descarte al personal que realiza trabajo presencia y que el uso de la mascarilla KN95 o doble mascarilla es un requerimiento obligatorio para ingresar a las instalaciones del Parlamento.

Asimismo, el 20 de diciembre anunció que “en cumplimiento con Decreto Supremo Nº 1279-2021-PCM, el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República será solo para las personas que cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19″. Sin embargo, los medios de comunicación dieron a conocer que algunos congresistas que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna, circulaban por los ambientes del Congreso sin ningún tipo de restricciones.

PRIMER VACUNAFEST DEL 2022

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que hoy, sábado 1, mañana, domingo 2, y lunes 3 de enero se realizará el Cierratón del Vacunafest, una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 en Lima y Callao.

Con esta iniciativa, el Minsa busca acelerar el proceso de inmunización a nivel nacional, el cual va viento en popa. Según datos de las autoridades, Perú superó hoy la meta de cerrar el 2021 con más del 80% de la población objetivo inmunizada contra el nuevo coronavirus.

Para esta ocasión, el Cierratón del Vacunafest está dirigido a personas de 12 años a más que requieran su primera dosis, así como a las personas que requieran su segunda dosis.

Asimismo, podrán acercarse los ciudadanos de 18 años o más que requieran su dosis de refuerzo, es decir, aquellos que hayan recibido su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, por lo menos, hace 3 meses.

También se espera que se acerquen las personas rezagadas de otras edades (grupos etarios) que requieran primera y segunda dosis. Por último, los individuos que presenten algún factor de riesgo o comorbilidad (existen protocolos de vacunación contra la covid-19 para este grupo de personas).

Cabe precisar que los horarios de atención dependerán del día y la zona de la ciudad donde se encuentre el centro de vacunación. A continuación, te dejamos el listo completo de vacunatorios disponibles para este 1, 2 y 3 de enero del 2022.

Sedes y horarios de los centros de vacunación en Lima y Callao.

Sedes y horarios de los centros de vacunación en Lima y Callao.

Sedes y horarios de los centros de vacunación en Lima y Callao.

Sedes y horarios de los centros de vacunación en Lima y Callao.

Sedes y horarios de los centros de vacunación en Lima y Callao.

SEGUIR LEYENDO