Ucayali: joven interna que busca ser abogada sustenta desde el penal su tesis y aprobó

Foto: Pixabay y Captura de Canal N

Una joven sustentó su tesis este miércoles 29 desde el penal de Pucallpa, ya que se encuentra cumpliendo una cadena perpetua. Ella estaba optando para sacar su título como abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, el mismo que fue aprobado.

Ella fue identificada como Diana Misis Mendoza de 25 años, quien tiene un menor de tres años y viene cumpliendo prisión preventiva por el caso Los Fantasmas de Ucayali, presunta organización que sería dirigida por la exalcaldesa de Yarinacocha y que habría desfalcado entre 2019 y 2020 cerca de 20 000 000 de soles por contratos fantasmas.

Varios medios regionales mencionaron que Jorge Aniano Ruiz Rojas, decano de la facultad, habló con el INPE sobre la posibilidad de sustentar la tesis junto con sus dos compañeras de manera presencial, pero la entidad se negó.

No obstante, Misis Mendoza pudo sustentar la tesis por vía Zoom. “Si esto no se materializaba hubiese sido imposible que puedan sustentarlo. Dado que no es un inconveniente para desarrollarse, para superarse, para titularse profesionalmente, el estar privada de su libertad, hemos procedido a hacer este trámite. El INPE ha colaborado y también los jurados. La tesis reúne todos los requisitos”, agregó.

El trabajo que la joven presentó fue “La magnitud del perjuicio patrimonial y su implicancia en los procesos por la comisión del delito de apropiación ilícita en el distrito de Callería 2017″.

Durante la intervención de Mendoza Viza, otras 29 personas también cayeron por la misma acusación. Su estado actual es de procesada.

DETIENEN A 6 POLICÍAS IMPLICADOS EN EXTORSIÓN Y ROBO DE COMBUSTIBLE

Se detuvieron a un oficial y cinco suboficiales por estar implicados en presuntos delitos de extorsión y robo de combustible. Tras investigaciones, se dio con que ellos pertenecían a una red criminal en Chimbote, Áncash. Además, otros dos oficiales y tres subalternos PNP también se encuentran bajo investigación por este caso que ha remecido a la institución.

Con los seis policías arrestados cayeron 23 civiles que integraban la superbanda ‘La Nueva Sangre’, una organización delictiva integrada por 44 personas, los líderes se hacían llamar Luis Anticona Pastor y Óscar Sáenz Armas, según menciona el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Feccor).

Según la Fiscalía, la mafia se dedicaba al robo de aparejos navales (partes de embarcaciones), equipos de navegación, combustible (petróleo) y al cobro de cupos durante las temporadas de pesca desde el 2017.

Los detenidos son el jefe del Grupo Terna de Chimbote, capitán Omar Lazo Venero; el suboficial de primera Edgar David Tarazona Huane; el suboficial de segunda Jheffy Orlando Vicencio Reyes; y los suboficiales de tercera Wilder David Ávalos Colonio, Martín Alexander Atoche Villalobos y Samir Wilfredo Azaña Sánchez.

Las investigaciones duraron en total 7 meses, lo que hacía esta banda es desviar el combustible que tomaban y lo revendía en diferentes grifos. Por este caso también son investigados el jefe de la Región Policial Áncash, coronel José Santillán Pérez; y el jefe del Departamento de Investi

El coronel de la PNP, Miguel Cayetano, jefe de la Diviac, Aníbal González, fiscal dijeron que son 44 investigados, pero 29 permanecerán 15 días en arresto preliminar.

Otros de los delitos de esta banda estarían siendo partícipes contra la tranquilidad pública, delitos contra el patrimonio (extorsión), cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y cohecho activo en el ámbito de la función policial; así como el delito contra la seguridad pública (peligro común), entre otros conexos.





SEGUIR LEYENDO