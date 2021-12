Minsa pagó S/ 2.3 millones por concentradores de oxígeno que no cumplían con características técnicas

La Contraloría General de la República encontró que el Ministerio de Salud (Minsa) adquirió 450 concentradores de oxígeno que serían enviados a los establecimientos médicos del primer nivel de atención; sin embargo, estos no cumplen la totalidad de requerimientos técnicos requeridos por la institución . Las autoridades revelaron que la compra se realizó durante la pandemia del Covid-19 y que simbolizó un gasto de S/ 2 385 000.

“La finalidad publica de la adquisición de los 450 concentradores de oxígeno fue la de fortalecer la capacidad operativa en el suministro de oxígeno para la atención de pacientes en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en el primer nivel de atención, ubicadas en las regiones de San Martín, Tacna, Ucayali y distritos de Lima Metropolitana (Santa Anita, Ate, Santiago de Surco, Lurín, Santa Rosa y Los Olivos)”, señala un comunicado de la entidad que descubrió este problema.

La entidad llevó a cabo una investigación que comprende desde el 20 de enero al 22 de setiembre de este año. Según el Informe de control Específico Nº 056-2021-2-0191-SCE, la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) del Minsa envió el 20 de enero a la Oficina general de Administración el requerimiento para la adquisición de los concentradores. Tras extender la invitación a diversas empresas a presentar sus cotizaciones, solo dos de las seis que enviaron el documento, cumplían con las característica de las especificaciones técnicas.

Sin embargo, según la Contraloría, un informe elaborado por el especialista técnico del Órgano de Control Institucional (OCI) del 22 de octubre de 2021 determinó que ninguna de las seis cotizaciones cumplía las características técnicas solicitadas por el área usuaria; pese a ello, el especialista de la DGOS validó dos ofertas presentadas.

Según la Contraloría, los proveedores no presentaron siquiera la hoja de presentación del producto, ni la documentación complementaria que sustenta el cumplimiento de las características técnicas requeridas. Detalles con relación al flujómetro, el indicador de alarma de alta presión y el indicador de oclusión no se ajustan a las necesidades del Minsa. Pese a ello, el área usuario consideró que el equipo ofertado cumplía con los requerimientos necesarios.

ESTADO DE LOS EQUIPOS

Parte de la investigación supuso consultar a los establecimientos de salud que recibieron estos equipos, cómo se ha venido desarrollando el uso de estos. El jefe del Puesto de Salud “Amauta” ubicado en Lima Este, señaló que los aparatos no están siendo utilizados porque no hay pacientes que ameriten su uso y porque no cuentan con el espacio ni personal capacitado para su uso.

La jefa del Centro de Salud Materno Infantil “Santa Anita” de la Red Integrada de Salud (RIS) El Agustino – Santa Anita informó que dicho centro de salud no está acondicionado como un centro de atención COVID-19 . También reportó que el establecimiento no cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas ni personal capacitado para el manejo y buen uso de los concentradores de oxígeno.

Asimismo, los representantes de los puestos de salud “Monte de los Olivos” en la región Ucayali y “Ramón Copaja” de la Dirección Regional de Salud - DIRESA Tacna coincidieron en señalar que sus establecimientos no cuentan con la capacidad resolutiva necesaria para hacer uso de los concentradores de oxígeno recibidos.

El informe de control recomienda al Ministro de Salud, Hernando Cevallos, adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades de los dos exfuncionarios de la entidad comprendidos en los hechos irregulares que permitieron validar la oferta para la compra de 450 concentradores de oxígeno.

