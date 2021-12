Contraloría de la República investigará millonario contrato que ganó proveedor tras visita a Pedro Castillo

Contraloría investigará contrato con empresario que se reunió con Castillo.

Tomarán cartas en el asunto. Luego de conocerse que Samir Abudayeh Giha, empresario que se reunió con presidente Pedro Castillo ganó una licitación, la Contraloría General de la República, informó que iniciará una acción de control inmediata para conocer la legalidad de dicho contrato.

A través de su cuenta de Twitter, la institución encabezada por Nelson Shack, aseguró que comenzarán las investigaciones pertinentes sobre este caso, que embarga, nuevamente al jefe de Estado en un nuevo escándalo sobre presunto tráfico de influencias.

“Contraloría informa el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada con la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú”, publicó la institución este domingo 19 mediante sus redes sociales.

Cabe mencionar que esto se da en respuesta, tras el informe periodístico de Latina, donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op, y a la empresaria Karelim López.

VISITAS QUE NADIE ESPERABA

Según el registro detallado de visitas de Palacio de Gobierno y difundido por el dominical en mención, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días posteriores a este encuentro, el 11 de noviembre para ser exactos, Heaven Petroleum, ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

DESMIENTE REUNIONES EN GRUPO

Tras conocer este acto, el programa Punto Final se puso en contacto con el ejecutivo de Petroperú, el cual afirmó que, si bien el registro demuestra que las visitas ocurrieron de manera simultánea, en realidad él esperó solo en una sala hasta ser recibido por Pedro Castillo.

“Declaro enfáticamente no conocer a estas personas y no me he reunido con esta persona. Me he reunido con el presidente cada semana porque estamos trabajando un programa llamado ‘petrobalón popular’”, indicó Chávez en el dominical.

NORMA YARROW TRAS CONOCER LICITACIÓN GANADORA

La congresista Norma Yarrow conversó con el dominical Panorama y se refirió sobre el nuevo caso que involucra al presidente Pedro Castillo, luego que el empresario Samir Abudayeh Giha, ganará una licitación a favor de Petroperú, días después de sostener reuniones con el mandatario.

“Nos vuelve a poner en otra situación complicada con el gobierno. Aparentemente, es un tráfico de influencias (...) Es grave porque vemos que el presidente de la República se está juntando con una persona que supuestamente es el representante de los (empresarios de) biodiesel, pero es la segunda oportunidad donde coincide con una persona a la que una obra se le adjudica”, expresó la legisladora.

“El presidente no puede reunirse con proveedores del Estado. Abiertamente, ya estamos hablando de tráfico de influencias. El Congreso de la República tendría que entrar con la Comisión de Fiscalización inmediatamente y el procurador tomar acción inmediata”, enfatizó.

MINISTRO LO RESPALDA

El último domingo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos estuvo en el distrito de Villa El Salvador, donde dio a conocer sobre los primeros casos de peruanos contagiados con la variante Ómicrom.

Durante esta conferencia, el titular también fue consultado por los continuos cuestionamientos hacia Pedro Castillo, el cual se refirió que el “presidente es un hombre honesto”.

“Confío en el presidente, lo considero alguien transparente e intachable, espero que se investigue de la forma más sería este caso, espero que se esclarezca todo, pero no tengo ninguna duda de que es un hombre absolutamente honesto”, expresó Cevallos Flores.

“Espero que esto se aclare y se transparente, se requiere que haya seriedad, que no se politicen las acciones del Gobierno, no es que quiero eludir la pregunta, pero hablemos de la variante ómicron, hablamos de que si no controlamos la pandemia podemos terminar con un fuerte golpe sanitario”, agregó.

