Dirigencia de Colo-Colo respondió al supuesto interés de Alianza Lima por Gabriel Costa

Gabriel Costa tiene contrato con Colo-Colo hasta finales del 2022.

Alianza Lima ya puso en marcha esta semana los entrenamientos de preparación de cara a afrontar el 2022 de la mejor manera. Y es que tendrá la dura misión de buscar el bicampeonato nacional y además luchar por pasar de fase de grupos en la Copa Libertadores. En ese sentido, ha reforzado el plantel en diversas posiciones, aunque habría un jugador que estaría en la mira como lo es Gabriel Costa. Sin embargo, esto sería descartado por la dirigencia de su actual equipo, Colo-Colo de Chile.

La información fue comunicada por Gerson Cuba, periodista de ‘Las Voces del Fútbol’, en donde señala en su cuenta de Twitter que se comunicó con los altos mandos de la institución ‘sureña’ y negaron haber recibido una propuesta formal por el jugador peruano. “ Desde la directiva de Colo Colo hemos recibido la información de que no existe hasta ahora ninguna oferta por Gabriel Costa de parte de Alianza Lima. El jugador tiene contrato y cláusula de salida con el club chileno ”, se lee en la publicación de ‘Alianza History’.

Publicación de la respuesta de la dirigencia de Colo-Colo al supuesto interés de Alianza Lima por Gabriel Costa.

Al parecer, la institución ‘íntima’ estaría en búsqueda de un jugador en ofensiva y de nacionalidad peruana que milita en el extranjero. Rápidamente los nombres que vivieron a la mente de muchos hinchas fueron Gabriel Costa e incluso Cristian Benavente .

PASADO DE COSTA EN MATUTE

En el caso del ‘Gabo’, ya sabe lo que es vestir la camiseta ‘blanquiazul’, debido a que jugó en el 2014 y 2015. De hecho, su llegada al Perú se dio a través de una cesión por parte de Rentistas de Uruguay y pudo salir campeón del Torneo del Inca que disputó en su primera temporada. En los dos años en Matute, jugó un total de 82 partidos, en los que anotó 27 goles.

El 2016 fichó por Sporting Cristal en un traspaso que enfureció a muchos hinchas ‘aliancistas’ por reforzar al ‘compadre’ y un rival directo por el título. Sin embargo, con su presencia en la selección peruana y tras un par de años en Chile, los hinchas podrían pensar que su vuelta no sería descabellada y, más bien, positiva para los objetivos de Alianza Lima.

Gabriel Costa cuando jugó en Alianza Lima. | Foto: América TV

OPCIÓN BENAVENTE

Por su parte, Benavente lleva un largo tiempo desaparecido de los campos de fútbol. Casi no hay rastro de él y su último partido fue el 26 de febrero de este 2021, específicamente en la derrota del Sporting Charleroi por 2 a 1 contra el Genk de la liga belga. Después de ello, no volvió a jugar. A mediados de año volvió al Pyramids de Egipto, club dueño de su carta pase, pero no lo tienen en cuenta y no ha jugado en lo que va del año. Sus últimas fotos en Instagram solo muestran situaciones ajenas al fútbol.

Incluso se rumoreó con un traspaso a Sporting Cristal para la próxima temporada, pero esto fue descartado, ya que según contó Gustavo Peralta, periodista de ESPN Perú, el volante “considera que aún tiene para seguir en el extranjero y recuperar espacio en Europa”. Además, su alto salario dificultaría la negociación con cualquier equipo de la Liga 1 que intente traerlo al Perú.

REFUERZOS 2021

Por el momento, Alianza Lima ha fichado a Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Darlin Leiton, Franco Zanelatto y Piero Vivanco. El paraguayo es una apuesta del club y fue prestado a Alianza Atlético de Sullana por el cupo de extranjero (su nacionalización está en trámites), mientras que el segundo estaría muy cerca de ser cedido a Sport Boys del Callao.

Sin embargo, viendo las opciones del mercado, no sería absurdo pensar que puedan pensar en Gabriel Costa, Cristian Benavente o incluso Rodrigo Vilca, recientemente se desvinculó del Doncaster Rovers y volverá al Newcastle United, a la espera de definir su futuro.

SEGUIR LEYENDO