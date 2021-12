Extécnico de Raziel García: “Su juego se adapta al colombiano, pero va a aprender temas defensivos”

Duilio Cisneros, extécnico de Unión Huaral, entrenó a Raziel García el 2017.

La selección peruana muchas veces es un trampolín para que los jugadores puedan ser vistos en el fútbol internacional y tengan mejores opciones para su carrera en un futuro inmediato. Pero claramente, no cualquiera integra el plantel de la ‘bicolor’ y hay que tener una cierta regularidad para ser convocado. Por todo ese proceso ha pasado Raziel García, volante que recientemente emigró al extranjero y del cual Duilio Cisneros, su extécnico, cree que puede aprender y mejorar como jugador.

“Siempre le voy a desear lo mejor. Ha mostrado buen rendimiento en la selección y en Cienciano. Su juego se adapta al colombiano y le va a ir muy bien”, respondió el entrenador en una entrevista brindada al diario ‘Todo Sport’. En ese sentido, también detalló en los aspectos donde el mediocampista tendría que mejorar para destacar, sobre todo, en temas defensivos. “Allá es un fútbol más completo y va a aprender temas defensivos , transiciones, ponerse el overol cuando se pierde el balón. Aprenderá a buscar más que recibir en líneas adelantadas, desmarques de ruptura para hacer efectivo el pase entre líneas”, añadió.

Y es que Cisneros dirigió a Raziel en su etapa cuando jugaba en Unión Huaral de la Liga 2. Justamente en esa época, el jugador estaba en duda en si continuar o no en el fútbol debido a que salió de la Universidad San Martín por un problema de indisciplina, además de haber sufrido un ciberacoso cuando jugó en la selección peruana sub-20 y falló en los dos goles ante Uruguay, partido que decretó la eliminación de la ‘bicolor’. “El juego ya lo mostraba en Unión Huaral y puedo decir que antes con San Martín. Tiene dinámica, potencia, habilidad, buena técnica. Incluso circula una edición de sus mejores jugadas y casi todas son de Huaral. En el 2017 no se televisaba la Liga 2, no era muy mediático, en 2018 campeona y sube con Vallejo, en 2019 juega para ellos”, señaló el DT en una entrevista para el mismo medio pero que se dio en junio de este 2021.

Coincidentemente, desde esa fecha, ya lo veía con un potencial para llegar a la ‘blanquirroja’ y a una mejor liga. “Tiene 27 años, ya tiene su recorrido, jugó de buena forma en Liga 1 y Liga 2, ahora está en una selección, quiera Dios que ahora le llegue una bendición, que se vaya al extranjero y que se quede ahí. Que regrese solo para jugar en la selección”, comentó.

Raziel García en su época como jugador de Unión Huaral el 2017. | Foto: Estrategia Deportiva

FRUSTRADO FICHAJE POR ALIANZA LIMA

Recordemos que Raziel García estuvo a nada de firmar por Alianza Lima de cara al 2022. Incluso había bromeado con Jefferson Farfán acerca de su salida de Cienciano y la opción de llegar a Matute. Sin embargo, todo se paralizó por una oferta que le llegó del fútbol colombiano, concretamente del Deportes Tolima, actual campeón del torneo Apertura.

Por ello, no dudó en aceptarla y ser su flamante refuerzo de un equipo que justamente jugará la Copa Libertadores y, si logra destacar, no solo va a mejorar personal y futbolísticamente, sino que además se vería a un jugador más cuajado y con mayores argumentos para integrar la ‘bicolor’. De hecho, como bien lo dijo en una entrevista cuando se materializó su fichaje, “aún no he llegado a mi techo, pero voy a tratar de mejorar para ser también un referente en la selección”, confesó para Exitosa Deportes.

ÚLTIMO PERUANO EN COLOMBIA

Recordemos que el último jugador peruano en haberse desempeñado en el competitivo balompié colombiano fue Johan Fano. El exfutbolista, quien es actualmente técnico asistente en el Águilas Doradas, tuvo un largo recorrido por este país. Jugó en Once Caldas del 2008 y 2009, donde salió campeón en la segunda temporada y fue el segundo máximo goleador del torneo con 13 goles. Luego se desempeñó en Atlético Nacional el 2012, y ese mismo año ficha por Águilas Doradas, donde jugó lo que restó de ese año y posteriormente en el 2014 y 2015.

