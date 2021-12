Leandro Sosa y sus primeras declaraciones como jugador de Sporting Cristal: “Cuando me llamó Roberto Mosquera, no lo dudé”

Leandro Sosa, uno de los fichajes extranjeros de Sporting Cristal.

Leandro Sosa ya entrena con Sporting Cristal, su nuevo club tras su gran paso por Ayacucho FC. El mediocampista uruguayo de 27 años habló para el canal del club y dio sus impresiones sobre lo que significa llegar a tienda ‘celeste’. “El deseo de salir campeón está, y del mismo modo avanzar en la Copa Libertadores”, lanzó el ‘charrúa’.

“La verdad muy feliz. Para mí es un orgullo y una alegría tremenda estar acá, en una institución grande e importante. Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible al grupo y a las instalaciones que son increíble”, arrancó Leandro Sosa, para luego contar que el propio Roberto Mosquera lo llamó para ficharlo.

“Él me llamó para decirme que quería contar conmigo. Y bueno, la verdad que no lo dudé . Hablé con mi empresario para decirle que todo esto llegue a buen puerto. Eso es un desafío muy grande. Cuando vine a Perú quise hacerme un nombre. Cristal es un equipo modelo”, sostuvo.

“Cuando salió la noticia que venía, varios compañeros me escribieron para darme la bienvenida, para comentarme sobre el grupo. Eso hace que yo me pueda integrar mucho más rápido. Si bien son mis primeras horas, he intentado integrarme de la mejor manera”, contó Leandro Sosa.

Leandro Sosa en entrevista con Romina Antoniazzi, jefa de prensa del club.

“Por el tema de la pandemia tuvimos que venir de Ayacucho. Estoy bastante adaptado a lo que es la capital. Y bueno, el fútbol peruano también lo conozco. Ahora que será descentralizado, será más complicado a lo que fue este 2021″, indicó.

“Uno de afuera, siempre ve que Sporting Cristal está peleando los campeonatos. El deseo es seguir esa línea y tratar de mejorarlo. Este club te obliga a pelear esos puestos. El deseo de salir campeón está, y del mismo modo avanzar en la Copa Libertadores”, apuntó.

“Mi familia está muy feliz y emocionada. Primero se enteró mi señora... tengo una hija pequeña que me trajo ‘un pan bajo el brazo’ (en alusión a su fichaje). Ella es limeña. Y la verdad que feliz y emocionado. Me agarra en una madurez importante”, reveló.

“Agradecerles a ellos (hinchas). He recibido muchos mensajes de aliento y apoyo. Contentos por mi llegada. A mí solo me toca responder dentro de la cancha como lo he hecho. Me voy a brindar al máximo. Vamos a trabajar de la mejor manera para que todos celebremos a fin de año. ¡Fuerza Cristal!”, cerró Leandro Sosa.

