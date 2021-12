Sebastián Penco sobre su reunión con Ricardo Gareca: “Me felicitó por lo hecho en Boys y se sorprendió porque no seguiría”

Sebastián Penco clasificó con Sport Boys a la Copa Sudamericana. l Foto: Instagram

Hace un mes Sebastián Penco compartió una foto en sus redes sociales con Ricardo Gareca en un restaurante. El delantero aclaró cómo se dio la reunión con el técnico de la selección peruana y contó que hasta él se sorprendió de su salida de Sport Boys. Como se pudo conocer hace poco, la ‘Motoneta’ seguirá su carrera en Atlético San Martin.

“La salida con Ricardo Gareca se dio por un amigo en común. Me felicitó por lo hecho en Boys. Hasta él se quedó sorprendido porque no seguiría. No fue un tema económico, nunca hubo un llamado para la negociación porque dijeron que no me querían”, sostuvo el ‘gaúcho’ para Tv Perú Deportes.

De esta forma, el atacante descartó todos los rumores de que se habría ido del Callao por dinero. Todo pasaría por decisión del comando técnico. Según lo había explicado previamente en su mensaje de despedida en noviembre, se comunicó con el gerente deportivo y este le dio a saber que Ytalo Manzo y compañía estaban viendo otras alternativas.

¿Es una mala decisión del Boys? En esta temporada la suerte no lo acompañó a Penco. Tuvo lesiones y no pudo ratificar lo que mostró el año pasado. Pese a no estar en muchos partidos, pudo anotar seis goles y dar una asistencia. Esto fue importante para que el club rosado pueda clasificar a un torneo internacional después de 21 años. Justamente hizo el primero en el último cotejo ante Sporting Cristal.

Su mejor campaña con la ‘Misilera’ fue en el 2020. En los 20 encuentros que disputó, pudo marcar 14 tantos. Cabe señalar que, con su cuota goleadora, ayudó a salvar al club de que descienda. Boys se encuentra muy cerca de las últimas posiciones y logró terminar el año en la catorceava casilla a cinco puntos de la baja. Por ello, la hinchada es muy agradecida con él y estuvo en desacuerdo por no renovarle.

