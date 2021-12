Acertijo visual: ¿encontrarás la lámpara en solo cinco segundos?

Encuentra la lámpara en la imagen cuanto antes. Foto: Facebook.

Cerramos el 2021 con uno de los retos más virales para los usuarios. Por ello, seguimos con la larga lista de los tests virales, que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Esta vez es algo nuevo, un acertijo. ¿De qué se trata ahora?

Esta vez se trata de una imagen donde está un señor en horas de las noche. A la derecha se observa la luna, y en el centro una casa con una ventana, mientras está el mayor de edad caminando a un rumbo desconocido. Sin embargo, lo que debes encontrar en el siguiente test es una lámpara, que no parece sencillo a primera vista.

Resulta que esta prueba contiene solo cinco segundos de tiempos establecido para encontrar el objeto brillante. Pocas personas han superado esta prueba que ha generado incluso enojo en ciertos usuarios. No te preocupes, en caso no hayas logrado superar el acertijo, líneas abajo estará la solución correspondiente. Inténtalo y mucha suerte, hora de mostrar tus habilidades cognitivas para observar cada detalle y espacio, con el fin de encontrar la respuesta.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Parece que pasaron los cinco segundos y no lograste superar este reto. No hay problema, te presentamos la solución que era bastante sencilla. Cuando se dijo de mover el cuerpo no era exactamente el tuyo, sino el del celular. Solo tenias que poner de cabeza el móvil para encontrar la lámpara, en el centro de la imagen y encima del señor.

En caso lo hayas visto desde un ordenador o laptop, ahí sí debiste estar de cabeza o seguro usar la imaginación para evitar cualquier lesión. No te preocupes, fue un reto divertido y quizá con una solución poco extraña, pero lo importante fue que hayas relajado tu personalidad un poco en tiempos complejos.

Si te gustó la prueba, compártelo con tus amigos, familiares y colegas para que se pongan a intentar uno de los tantos retos virales como acertijos o test que se han mostrado a lo largo del 2021. Felicitaciones por el intento y mucha suerte para la próxima.

Solución: mira dónde se encontraba la lámpara en la siguiente imagen. Foto: Facebook.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL O TEST PSICOLÓGICO?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

¿QUÉ DICE SU OBRA?

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro funciones como el pensamiento, sentimiento y sensación, e intuición. Ello se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

Jung siguió con la línea de avalar la teoría de que se trataba de los procesos mentales. Pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en tres partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.

