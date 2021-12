Oración a San Judas Tadeo para conseguir trabajo en el 2022

Faithful of San Judas Tadeo walk during his annual celebration, in Mexico City. REUTERS/Gustavo Graf

Uno de los santos más venerados por los peruanos y en varios países de Latinoamérica es San Judas Tadeo, también conocido como “el santo de lo imposible”. Con el paso de los años, los fieles que creen en su misión aumentan considerablemente, celebrando su misión en el mundo terrenal. Hay testimonios que lo vinculan a milagros y cumplimiento de promesas cuando se trata de conseguir un trabajo, mejora salarial y la adquisición de un hogar.

Solo a los hombres y mujeres de fe absoluta les concede favores celestiales. Según ACI Prensa, “San Brígida cuenta en sus Revelaciones que Nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo”.

En la lista de propósitos de muchos se encuentra el de conseguir un nuevo trabajo en este 2022, el cual les permita acceder a beneficios, mejoras económicas y crecimiento profesional. Por otro lado, con el inicio de la pandemia, un gran número de personas se quedaron sin empleo, haciendo un cambio radical en sus oficios para obtener ingresos en estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo.

El dato: cada 28 de octubre, miles de fieles agradecen los milagros de San Judas Tadeo, considerado el patrón de las causas perdidas o imposibles. Esta fecha es validada por la Iglesia y es asumida como una celebración oficial para el santo.

Si eres una de esas personas que busca un nuevo inicio profesional, puedes encomendarte a San Judas Tadeo para que guíe tu camino en este arranque del año para que encuentres un trabajo que te proporcione mejoras en la calidad de tu vida laboral.

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO PARA PEDIR TRABAJO

Esta es la oración para que el santo de lo imposible te ayude a alcanzar tus metas para conseguir un nuevo trabajo en este año nuevo 2022 que está próximo a iniciar.

“San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil consígueme un trabajo en que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos. Que en el progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza. Y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén”.

¿SABÍAS QUÉ? En la Basílica Menor de San Francisco de Lima se ubica su imagen y se guardan las Sagradas Reliquias (restos óseos de una de las manos del santo).

SU PROCESIÓN ES PATRIMONIO CULTURAL EN PERÚ

En el año 2017, a través de la Resolución Viceministerial N° 173-2017-VMPCIC-MC, publicada en el diario oficial El Peruano, el ministerio de Cultura declaró la Festividad Procesión de San Judas Tadeo de la Basílica Menor de San Francisco de Lima como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta celebración forma parte de un culto popular vinculado en su origen y desarrollo a la Orden Franciscana.

Se destaca que los elementos centrales de culto, la veneración de las Sagradas Reliquias y el traslado de la imagen a localidades distantes de Lima, han facilitado su popularización y arraigo entre una extensa población, para quienes se ha convertido en referente de identidad individual, familiar y colectiva. Desde la Dirección de Patrimonio Inmaterial, se explicó que esta expresión de fe cristiana congrega una gran multitud de devotos que participan activamente, lo cual constituye una clara muestra de su fe y su compromiso con esta tradición, lo que asegura su continuidad.

