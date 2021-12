44% de los peruanos cree que el 2022 será un año de dificultad económica

Foto: EFE/Ernesto Arias

El estudio End of The Year Survey (EoY) de The Gallup International Asociation (GIA) reveló que el Perú es el segundo país más pesimista sobre su economía. Un 44% de peruanos consideró que el 2022 será un año de dificultad , comparado con el 2021.

El crecimiento económico, según analistas, en el Perú del 2021 sería de 13%, pero advierten que para el 2022 solo se crecería entre 2% y 3%.

La cifra, que es menor a los 4.8% proyectados en el Marco Macroeconómico del Ministerio de Economía, se debería a un deterioro de la inversión privada. Esto actualmente golpea la generación de empleos y la reducción de la pobreza.

En la encuesta, los resultados peruanos solo son menos pesimistas que los de Argentina, que se encuentra en el primer lugar de la lista. El 47% de sus ciudadanos cree que el año entrante será uno difícil para la economía.

Se estima que este país tendrá este año un rebote de 8.6%, luego de una caída económica de 9.9% debido al coronavirus. Analistas de Focus Economics señalan que para el 2022 se espera que la economía argentina tenga una expansión de 2.3%.

PROYECCIONES PARA LATINOAMÉRICA

Por otro lado, el estudio indica que el 30% de latinoamericanos considera que el 2022 será un año de prosperidad económica.

En contraparte, un 37% de ciudadanos de Latinoamérica considera que el próximo año será un periodo difícil para la economía.

SEGÚN BLOOMBERG, LA ECONOMÍA PERUANA ES UNA DE LAS MÁS ESTABLES

Pese al pesimismo de los peruanos, otras organizaciones internacionales parecen ver a al economía peruana con buenos ojos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que el Perú cerraría el año 2021 como una de las economías más sólidas entre los países emergentes y una de los mejores de la región.

Esto según el Ranking de Riesgos de Bloomberg Economics. En esta lista, el Perú se ubica entre los que poseen los más bajos ratios de deuda pública y externa, y una posición favorable en cuenta corriente.

El país posee una mejor posición que Brasil, Colombia y Argentina. Además, el ranking de riesgos deuda pública y externa señala que mantiene saludables equilibrios externos medidos a través del balance en cuenta corriente.

“Estos indicadores le permiten al país tener una baja exposición a una fuga de capitales en economías emergentes. El Perú ha mantenido sólidos fundamentos macroeconómicos en los últimos 20 años, que se han reflejados en altas reservas internacionales, baja deuda pública y déficit fiscal, y menor riesgo país a nivel de los países de América Latina”, indicó el ministro Pedro Francke, el día de ayer - 28 de diciembre.

“Estas fortalezas macroeconómicas han sido fundamentales para dar soporte a la economía a lo largo de la crisis del COVID-19″, agregó.

Fuente: Bloomberg

TASA DE INTERÉS SON LAS MÁS BAJAS DE LA REGIÓN

El ministerio también sostuvo que, pese a la alta votalidad que registró el país en 2021, las tasas de interés de los bonos soberanos de Perú se mantuvieron como las más bajas en la región y entre países emergentes.

“La tasa de este bono soberano de Perú a 10 años en dólares se ubica en los últimos días de diciembre en 2.6%, seguido de Chile (2.8%), México (3%), Colombia (4.4%) y Brasil (4.6%). Durante todo el 2021 la tasa promedio de este bono soberano de Perú fue de 2.5%, la de Chile es de 2.6%; la de México es de 3%; la de Colombia es de 3.5% y la de Brasil es de 4%. Cerraremos el año con una tasa de interés al nivel de su promedio registrado durante 2021″, explicó.

