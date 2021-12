Poder Judicial admite a trámite hábeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo contra fiscal Norah Córdova

Norah Córdova no se alejará del caso que involucra a Pedro Castillo

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción inició investigaciones preliminares en Palacio de Gobierno debido a una denuncia periodística que mostró una reunión en la sede del Ejecutivo. Los protagonistas de dicho encuentro habrían sido el presidente Pedro Castillo, la empresaria Karem Barboza, el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, el empresario Samir Abudayeh, y el gerente de Petroperú. Una reunión que no tendría nada de extraño si no fuera porque días después Abudayeh ganó una licitación de más de US$ 70 millones, a través de su empresa Heaven Petroleum Operators.

La fiscal Norah Córdova dio instrucciones para abrir investigación sobre el caso y ordenó diligencias tanto en Palacio de Gobierno como en la sede de Petroperú en San Isidro. La presión fue tal que desde Petroperú decidieron dejar sin efecto la licitación. No obstante , las investigaciones continúan.

Tanto el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como el ministro de Justicia, Aníbal Torres, revelaron información que aseguran no es compatible con el accionar de un fiscal. Salieron a la luz publicaciones en redes sociales de la fiscal Córdova donde se le llama terrorista y corrupto al presidente Castillo, antes de que asumiera el cargo de jefe de Estado.

Por ello, el pasado 25 de diciembre, Pachas presentó un hábeas corpus para que se le aparte del caso a la fiscal Córdova. Dicho documento fue admitido a trámite por el Poder Judicial. “Siendo claramente declarada que es una persona que odia a Pedro Castillo, ya que, según ella, sin conocer en persona ni haberlo investigado por terrorismo, para ella es un terrorista y corrupto. Opinión sesgada que tiene fines políticos y lo menciona públicamente en redes sociales y en programas de televisión, por ello actúa en forma demencial”, señala el abogado en el documento presentado. También están comprendidos los fiscales adjuntos Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Mina.

REACCIONES A CÓRDOVA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se mostró inconforme y no dudó en arremeter contra la fiscal Córdova. Precisó que no debería “investigar al presidente Pedro Castillo” por ser su “enemiga declarada”. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro destacó y rechazó las publicaciones que realizó la fiscal en Facebook en contra de la candidatura de Pedro Castillo durante la campaña electoral 2021.

“¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley?”, escribió Torres Vásquez.

Por su lado, Eduardo Pachas, abogado del presidente, cuestionó el pedido de la fiscal provincial Norah Córdova para allanar la sede de Palacio de Gobierno y señaló que la representante del Ministerio Público está abusando y vulnerando las leyes al investigar al jefe de Estado. Sostuvo que los bienes que están dentro Palacio son declarados monumentos históricos y si se destruyen, como estaría pretendiendo la fiscal Córdova, se cometerían delitos de destrucción de monumentos históricos.

“La fiscal Norah Córdova ha pedido una orden de allanamiento a Palacio de Gobierno con rotura de puertas, cuando la ley señala que Palacio de Gobierno es un monumento histórico desde 1986 y que inclusive los bienes que están dentro Palacio, en la cámara de seguridad y en el despacho presidencial, son declarados monumentos históricos y que se destruyan como está pretendiendo esta señora, Norah Córdova, cometerían el delito de destrucción de monumentos históricos”, declaró en una entrevista en RPP.

Asimismo, el pasado 25 de diciembre la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal provincial titular, Norah Córdova, quien investiga el caso Petroperú, y los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando, por incurrir en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.

Los fiscales, quienes pertenecen a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, habrían cometido estas infracciones durante la ejecución de una diligencia en Palacio de Gobierno el pasado 20 de diciembre.

El Ministerio Público ha pedido a Norah Córdova, Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando que presenten un informe de los hechos en un plazo de cinco días después de haber sido notificados. Y dispuso las diligencias para el esclarecimiento de los hechos por un plazo de 30 días.

